Erdogan, le nouveau sultan qui menace l’Europe et se rêve en Atätürk à l’envers artisan d’une Turquie "nationale-islamiste"

Lorsque le président turc Recep Taiyyp Erdogan, l’homme fort de l’AKP (parti de la Justice et du développement, de tendance islamiste-nationaliste) au pouvoir depuis 2002, a violemment accusé l’Allemagne d’Angela Merkel (pourtant plus que conciliante envers lui depuis l’accord sur les réfugiés syriens de 2016) de se comporter comme les « nazis » après que les autorités allemandes aient refusé la tenue de meetings politiques au sein de la communauté turque d’Allemagne dans le cadre de la campagne menée par l’AKP en faveur du référendum constitutionnel destiné à donner les pleins pouvoirs au président turc.

De même, lorsque le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, a été interdit de discours aux Pays-Bas puis reconduit à la frontière de ce pays, le 13 mars 2017 alors qu’il venait plaider au sein de la diaspora turque en faveur du "oui" pour le référendum du 16 avril sur l'adoption de la révision constitutionnelle, Erdogan a répondu avec la même violence sur fond de propos anti-occidentaux et ultra-nationalistes en accusant La Hollande d’avoir des « pratiques nazies », « racistes et « islamophobes » et d’être la « capitale du fascisme, ajoutant que les Hollandais "allaient en payer le prix"… De son côté, pour avoir osé s’être montrée solidaire de la Hollande, Angela Merkel s’est vue à nouveau interpellée, accusée de « soutenir les terroristes » (sous-entendu du PKK). On se rappelle qu’en 2012, Erdogan avait accusé Nicolas Sarkozy d’être un « raciste anti-turc » et d’être le fils d’un « tortionnaire légionnaire complice du génocide algérien »…

En habile adepte de la guerre psychologique et fin connaisseur des points faibles de la vieille Europe culpabilisée postcoloniale et post-totalitaire, le président turc Erdogan manie régulièrement - mais de façon toujours plus violente depuis 2012 - l’arme du « point Godwin » ou reductio ad hitlerum, qui consiste à nazifier-fasciser son adversaire pour le disqualifier et le désarmer dans le cadre d’un renversement des rôles plus qu’évident. Les accusations de fascisme et nazisme ressemblent pourtant à une accusation miroir de la part de celui qui a scellé depuis 2016 une nouvelle alliance « islamo-fasciste » avec non seulement la droite nationale-conservatrice mais surtout avec le parti d’extrême-droite MHP, branche politique des Loups Gris connus pour leurs idées radicalement antisémites, xénophobes, christianophobes, antikurdes, anti-arméniennes et anti-occidentales.

Genèse de la dérive autoritaire et national-islamiste d’Erdogan

Ceux qui parmi les dirigeants politiques européens ont souhaité jusqu’à peu l’entrée de cette inquiétante Turquie d’Erdogan dans l’Union européenne et feignent de découvrir que le néo-Sultan irascible turc n’est pas le doux « islamo-conservateur-démocrate » que l’on disait mais un dictateur islamo-fasciste en puissance, adepte de la synthèse radicale islamiste-nationaliste et populiste passé maître en dérapages verbaux, ne peuvent invoquer l’effet de surprise. Déjà, en juin 2013, lorsque les violents affrontements opposèrent les forces de l’ordre aux manifestants laïcs et de gauche qui dénonçaient un projet de réaménagement urbain d’Istanbul visant à détruire le beau parc Gezi de la place Taksim pour y construire à la place la copie d’une ancienne « caserne ottomane », l’opposition laïque et progressiste ,cible de près de 2000 arrestations, dénonçait la dérive autoritaire du néo-Sultan Erdogan, de plus en plus incapable de supporter la moindre critique et suspecté de poursuivre son « agenda caché islamiste ». Atteint non seulement d’autoritarisme mais aussi de la folie des grandeurs, Erdogan avait inauguré, en octobre 2014, son palais présidentiel impérial sur mesure de 200.000 mètres carrés et 1150 pièces en marbre blanc de style «néo-seljoukide» qui couta 500 millions d'euros. A ce palais démesuré, s'ajoutent d’autres projets néo-impériaux démesurés voulus par Erdogan : la construction d’un troisième aéroport à Istanbul – qui devait s’appeler à terme Recep Tayyip Erdogan (une université et un stade de football portent déjà son nom), puis l’édification de deux nouvelles super-Mosquées à Istanbul, place Taksim et depuis la colline de Camlica - donc visible depuis tout point de la ville - et où Erdogan a annoncé vouloir être enterrée comme jadis les Sultans…