Donald Trump invité au défilé du 14 juillet : le nouveau coup de maître du président Macron

Rappelons tout d’abord que cette invitation lancée officiellement par M. Macron lors du sommet de l’Otan en mai 2017, s’inscrit dans une logique qui dépasse la seule personne d’Emmanuel Macron puisqu’il en avait déjà été question sous la présidence de François Hollande dès 2016.

Face à l’indignation des moralisateurs et nouveaux Torquemada du « géopolitiquement correct » - qui trouvent scandaleux de recevoir Trump ou Poutine mais dont l’indignation (sélective) est inexistante lorsqu’il s’agit de dictateurs anti-occidentaux rouges ou verts (de Cuba, du Vénézuela ou de pays islamiques) – c’est en réalité le fait même de se poser la question de savoir si l’on « devait » recevoir Poutine ou Trump qui choquante en soi. Car la diplomatie n’a jamais été réservée aux amis et complices avec lesquels on part en vacances.

Elle sert avant tout à trouver des terrains d’entente et à éviter des conflits entre puissances différentes ou adverses. On a vu depuis la fin officielle de la guerre froide - avec les dossiers irakien, yougoslave, libyen et syrien - à quel point la diplomatie de l’indignation et de la diabolisation à outrance des « méchants » a souvent abouti à des situations pires encore que celles dénoncées. L’enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Le vieux dicton est confirmé chaque jour par les cuistres géopolitiques qui masquent leurs calculs cyniques et bellicistes derrière les belles professions de foi droitdelhommistes et « tolérantes ». Et l’on sait depuis le début de la guerre civile syrienne que ceux-là même qui ont voulu au départ exclure des pourparlers syriens les Russes, les Iraniens, le régime de Damas et ceux qui refusaient de les exclure ont plus contribué à accentuer les drames humains qu’à rétablir la paix. En effet, lorsque l’on refuse de dialoguer et que l’on encourage le refus de tout dialogue avec l’Autre diabolisé (mais incontournable), on contribue de facto à empêcher les cessez-le-feu nécessaires aux ONG humanitaires pour secourir les civils ; on bloque toute issue réaliste, et ce sont toujours les masses d’innocents qui en paient le prix fort, comme on le voit depuis 5 ans en Syrie où la position moralisatrice des Occidentaux (France en tête) et des puissances sunnites du Golfe puis de la Turquie – qui posent comme précondition non-négociable à tout dialogue le départ de Assad - n’a fait que donner un prétexte au blocage général meurtrier. Les moralisateurs-interventionnistes et ostracistes orientés - indignés par la position de l’Elysée visant à ne plus faire du départ de Bachar al-Assad une condition au dialogue faute d’alternative et qui ont diabolisé le camp Trump - qui disait grosso modo la même chose en préconisait même une entente russo-occidentale face à l’ennemi commun jihadiste-islamiste - n’oeuvrent ni pour une paix réaliste ni contre l’ennemi principal. Leur erreur est en fait une double faute, morale et stratégique.