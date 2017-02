La "dhimmitude" volontaire de l’Occident face à l’islamisme conquérant

Vision des juifs et chrétiens dans la loi islamique et l’islam sunnite classique, références des islamistes radicaux

Dans le dar-el-islam, les gens du Livre, juifs ou chrétiens (ahl al-kitab), sont tolérés s’ils se soumettent à l’islam, s’ils s’acquittent d’un impôt spécial (jiziya), et s’ils professent la religion du Dieu unique (Coran, IX, 109), c’est-à-dire s’ils « n’associent » pas à Dieu d’autres formes de divinités comme la Trinité. Cette « tolérance » relative est donc conditionnée au fait de s’afficher comme un vrai monothéiste, ce qui ne signifie pas uniquement d’être membre d’une religion abrahamique (judaïsme, christianisme, etc.), mais également de s’afficher « croyant en un Dieu unique ». En effet, pour échapper à l’accusation de polythéisme souvent lancée contre les chrétiens trinitaires, les chrétiens d’Orient, notamment de Syrie ou du Liban, ont encore l’habitude d’ajouter à leur signe de croix (« au nom du père, du fils et du Saint Esprit, bismall’Ab, wal eben wal rouh al Qoudous »), « …en la divinité Une, Amen » (« illahen wahed amin »).

Une fois ces conditions remplies par les chrétiens (soumission, paiement de l’impôt et monothéisme affiché en reniement du principe trinitaire), les chrétiens pouvaient être considérés comme étant « protégés », définis dans la tradition musulmane comme « gens du pacte » (Ahl al-Dhimma), ou « Dhimmis », la dhimma signifiant le « pacte de protection » conclu entre l’autochtone non-musulman et le musulman. En fait, la situation des chrétiens « protégés » était conditionnée au bon vouloir des dirigeants musulmans califaux et locaux et aux contextes politiques et économiques et le « pacte de protection » accordé par les musulmans aux autochtones juifs ou chrétiens était plus assimilable à une sauvegarde conditionnelle et non une pleine paix (salam), laquelle est en toute logique théocratique réservée aux musulmans. Ce pacte pouvait donc toujours être rompu par la partie musulmane dominante et « protectrice », car les droits du dhimmi étaient concédés, donc susceptibles d’être annulés de manière unilatérale par les autorités musulmanes. Il n’est dès lors pas étonnant que l’islam classique interdise formellement aux non-musulmans d’occuper des fonctions politico-administratives leur donnant un droit d’injonction sur le croyant, même si le non-musulman est un indigène (Maronites du Liban ; Coptes d’Egypte ; hindous du Bengladesh et du Pakistan etc.).

Islam, judaïsme et christianisme

L’islam classique – Coran, hadith de la Sunna - et a fortiori l’idéologie islamique conçoivent la religion chrétienne comme système religieux tronqué qui détiendrait certes, comme le judaïsme, une part de la révélation abrahamique, mais les chrétiens sont accusés dans le Coran, tout comme les juifs, d’avoir falsifié (harrafa) les Ecritures saintes qui avaient annoncé la venue de Mahomet. Les Nazaréens (chrétiens) auraient divinisé à tort le Christ, certes « envoyé » (nabi), donc prophète, mais uniquement de nature humaine, à l’instar de Mahomet lui-même. Aussi le dogme de la Trinité, fortement reproché aux chrétiens, est dénoncé par le Coran sous le terme péjoratif de shurk, littéralement « association », terme qui désigne autant les idolâtres (moushrikoun : « associationnistes ») que les chrétiens. Véritables « théophages », puisque lors de la communion ils mangeraient un « Dieu fait chair », les chrétiens sont, aux yeux des Musulmans, bien plus proches des païens que des juifs, d’autant plus que Saint Paul, « l’apôtre des Gentils », a fait supprimer la Loi juive que conserveront les Musulmans (loi du sang, loi du Talion, règles alimentaires, circoncision, etc).