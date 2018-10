Le contexte de l’affaire Khashoggi ou la rivalité entre l’Arabie saoudite et la Turquie pour le leadership du monde sunnite

La mort de cet homme n’est pas en soi un évènement susceptible de créer un antagonisme entre les Saoudiens et les Turcs, mais il a agi comme un puissant déclencheur et accélérateur de tensions déjà existantes, latentes, et désormais étalées à la face du monde entier. A la fois apprécié par la presse américaine, avec laquelle il collaborait (Washington Post), exilé aux Etats-Unis depuis 2017, lié à la Turquie et aux Frères musulmans puis à leur parrain le Qatar, Khashoggi était devenu un opposant redoutablement influent au régime de Ryad.

S’en était trop pour le jeune despote saoudien réputé « éclairé » mais adepte des méthodes fortes. Un commando de tueurs saoudiens a mis fin à l’activisme subversif de Khashoggi, qui a été interrogé, torturé, démembré puis décapité ainsi que la chose a été révélée à la fois par le Washington Post et le quotidien turc Yeni Safak, qui auraient eu accès à un enregistrement sonore des faits. Jamal Khashoggi s'était en fait rendu au consulat saoudien le 2 octobre dernier afin d’y effectuer des démarches administratives (confirmation de divorce) en vue de son mariage prochain avec sa fiancée turque. Celle-ci est restée d’ailleurs restée sous son conseil à l’extérieur du consulat saoudien. Elle n’en reverra plus jamais ressortir son futur mari. Tout comme le Washington Post, où écrivait depuis des années Jamal Khashoggi, le quotidien turc Yeni Saffak affirme que ses doigts auraient été sectionnés, qu’il aurait été ensuite « décapité » et découpé en morceaux par un médecin légiste saoudien, Salah al-Tubaigy, avant d’être sorti de l’ambassade dans plusieurs des sacoches… Ryadh dément bien sûr catégoriquement... Toujours d’après Yeni Safak, l’un des membres du commando de tueurs saoudien, Mashal Saad al-Bostani, aurait trouvé la mort à Ryad peu de jours plus tard, dans un étrange accident de voiture qui pourrait avoir été une façon d’éliminer un protagoniste-témoin gênant pour le prince Ben Salmane, commanditaire présumé de l’assassinat. D’évidence, le message de terreur envoyé aux opposants saoudiens dans le monde est clair.

Le fond de l’affaire : un double conflit entre d’une part la Turquie, les Frères-musulmans et le Qatar, et, de l’autre, l’Arabie saoudite et les Emirats

La Turquie et l’Arabie saoudite, jadis très convergents sur maints sujets géopolitiques et économiques, sont désormais à couteaux tirés ainsi que l’a révélé l’affaire Khashoggi, Rappelons qu’il y a mois et demi, Jamal Khashoggi, notoirement proche des Frères musulmans et pas seulement des opposants « progressistes » comme on l’a dit en Occident de façon très romancée, avait écrit dans le Washington Post que les États-Unis ont eu tort de s’opposer aux Frères musulmans en Égypte. En fait, Khashoggi, jadis très proche du pouvoir royal saoudien, est passé du côté des Frères musulmans, du Qatar et de la Turquie depuis qu’il s’est opposé aux dérives tyranniques et violentes du pouvoir personnel de Mohamed Ben Salmane (« MBS »), le prince héritier saoudien, fils du roi Salmane. Jamal Khashoggi s’est ainsi retrouvé au milieu de la « guerre civile» qui oppose deux camps radicalement antinomiques de l’islamisme sunnite : le camp saoudien ultra-conservateur pro-américain et nouvellement très proche d’Israel, d’un côté, et le camp révolutionnaire turco-qataro-frériste partiellement proche de l’Iran, du Hamas et du Hezbollah libanais de l’autre. Ces deux pôles sont désormais des rivaux absolus dans leur lutte en vue du leadership sunnite. Récemment, Khashoggi, qui fut rédacteur en chef du quotidien saoudien al-Watan, est même allé jusqu’à critiquer ouvertement le salafisme-wahhabite doctrine officielle de l’Arabie saoudite, ceci au nom d’une vision plus frériste de l’islam politique, et nom d’un progressisme libéral. Or on sait que la Turquie d’Erdogan ( et le parti de gouvernement islamiste AKP, de la justice et du développement), est, avec le Qatar, le plus grand soutien des Frères musulmans dans le monde. L’Arabie saoudite accuse également le Qatar et la Turquie de ne pas jouer l’unité du monde sunnite face à l’Iran chiite qu’Erdogan courtise et que la Qatar ménage, alors que le prince va-t-en-guerre Mohamed Ben Salmane n’est pas loin de vouloir déclarer la guerre à Téhéran, sa bête-noire qu’il combat indirectement au Liban, en Syrie, en Irak et surtout au Yémen (rebelles chiites houthistes pro-iraniens bombardés et sous embargo). L’inimitié entre Ben Salmane et Erdogan est donc patente. Le prince saoudien ne s’est d’ailleurs pas gêné pour critiquer publiquement le président turc lorsqu’il s’est rendu au Royaume-Uni il y a quelques mois à Whitehall. Rappelons tout de même qu’au plus fort de la crise qui a opposé le Qatar à l’Arabie saoudite et aux Emirats, qui ont levé un blocus contre le petit émirat, le président Erdogan n’a pas hésité à défier les Saoud sur leur propre pré carré du Golfe en assurant un pont aérien alimentaire vers le Qatar et même en y installant une base militaire afin de protéger Doha d’une agression saoudo-émiratie… C’est dans ce contexte que l’on doit analyser la crise saoudo-turque autour de l’affaire Khashoggi. En réalité, de même que les Saoudiens ne pardonnent pas au frère Qatari, également sunnite-wahhabite, d’avoir soutenu les Frères musulmans ennemis des Saoud, et même l’Iran, de même ils n’ont jamais pardonné à Khashoggi (anciennement confident des rois Saoud) d’avoir défendu depuis le printemps arabe, les Frères musulmans à la fois proches du Qatar et de la Turquie, mais opposés à la monarchie absolue saoudienne... Plus que jamais, les désaccords entre la Turquie et l’Arabie saoudite sont manifestes : sur l’Iran, le Qatar, les Frères et bien sûr la question palestinienne. L’affaire Khashoggi ne va faire qu’accroître encore un peu plus les tensions entre les deux prétendants les mieux placés au leadership sunnite régional et mondial.