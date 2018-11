De Bolsonaro en particulier aux "populistes" en général : "l’extrême-droite" n’est plus ce qu’elle était, ou l’affolement de la gauche face au retour de la Nation…

La presse occidentale a certes quasi unanimement qualifié le nouveau président élu – démocratiquement rappelons-le – Jair Messias Bolsonaro de « fasciste-misogyne-homophobe-raciste », d’homme de « l’extrême-droite », voire de « nazi » nostalgique de la dictature militaire et nous en passons. Toutefois, si cette technique de diabolisation fondée sur la « reductio ad hitlerum », à très haute dépense énergétique mais à valeur analytique quasi-nulle commence à perdre en puissance de frappe, nous nous plierons tout de même à l’exercice obligé qui consiste à y répondre non dans le cadre d’une « défense » du bolsonarisme, dont nul ne sait ce qu’il sera concrètement avec le temps, mais à tout le moins du programme du nouveau président tel qu’affiché durant la campagne et après la victoire face à la gauche de Fernando Haddad (PT, parti des Travailleurs), qui ne semble pas accepter réellement sa défaite.

Est-il intellectuellement recevable de qualifier Jair Bolsonaro de « fasciste » ou d’extrême-droite?

Sa politique économique, d’abord, suffit à le sortir des rangs « nazi-fascistes », puisqu’aux antipodes des socialistes-étatistes que sont tous les totalitarismes rouges et bruns, le nouveau président élu envisage une privatisation massive et promet d’ailleurs d’affecter les profits ainsi engrangés à la réduction de la dette nationale du Brésil qui, en 2017, s’élevait tout de même à 544 milliards de dollars, soit près de 75% du PIB. En général, ce genre de problème de dette ne préoccupent pas plus les « fascistes bruns » que les « fascistes rouges » (expression de la célèbre journaliste et ex-résistante italienne Oriana Fallait), les uns étant tous aussi étatistes et socialistes que les autres et la dette étant en général pour eux le fruit d’un « complot des banques et des agences de notation liées à la finance mondiale judéo-maçonnique ». Le grand Libéral-conservateur Von Hayek a d’ailleurs bien montré dans son ouvrage impérissable « La roue de la servitude » (1944), que le socialisme et l’interventionnisme étatiste sont les marques du totalitarisme nazi-fasciste comme stalino-léninistes communistes. Or l’interventionnisme est ce que Bolsonaro exerce par-dessus tout, lui qui a choisi comme l’un de ses slogans de campagne : « Moins de Brasilia, plus de Brésil » (soit, mois d’étatisme interventionniste centralisé, moins de fonctionnaires dans la capitale, et plus de liberté dans le pays, notamment aux entreprises). Et lui qui va nommer comme son super ministre de l’économie le très libéral et monétariste Paulo Guedes, éduqué à l’école de Chicago, autre bête noire commune des Rouges comme des Bruns. Rappelons que le Parti des Travailleurs (PT) des ex-présidents brésiliens Lula da Silva, Dilma Roussef et du candidat de Gauche perdant, Ferdinando Haddad (44 % des voix face à Bolsonaro, 56 %), formation qui a dirigé sans partage le pays ces trente dernières années, a fait passer le Brésil du statut de grand pays émergeant très prometteur et à la forte croissance à celui de parent-pauvre des BRICS en continuelle paupérisation. Il est vrai que dans le domaine de l’égalitarisation par le bas et l’appauvrissement, la gauche a moult fois démontrée, en Amérique latine comme ailleurs qu’elle est très douée pour rendre pauvre et chaotique des pays prometteurs et/ou prospères. Soutenu par les milieux d’affaires, le président Bolsonaro entend ainsi promouvoir à nouveau l’entrepreneuriat, persécuté par l’hyper-fiscalisme et la bureaucratie étatiste ; faciliter l’accès au travail au lieu d’assister des masses tombées dans le piège clientéliste ; abolir les normativités bureaucratiques excessives qui entravent le jeu du marché et l’emploi ; alléger les taxes dissuasives ; protéger mieux la propriété privées ; lutter contre la corruption ; renforcer l’indépendance de la Banque centrale, réformer le système des retraites par le retour au système par capitalisation, bref, encourager les capacités productives de la Nation afin de mettre fin au cycle infernal de l’assistanat-déresponsabilisation qui fabrique oisiveté et pauvreté nationales en faisant sortir très artificiellement les très malheureux de leur précarité, dans la mesure où les caisses de l’Etat-providence sont désormais vides. On remarquera que ce programme est totalement anti-socialiste, donc anti-fasciste, et parfaitement libéral d’un point de vue économique. Pour les autres thèmes, notamment sécuritaires et sociétaux, on conviendra que l’on a affaire à un programme très conservateur, ce qui fait du bolsonarisme un « libéral-conservatisme », également cher à l’adepte de la démocratie « illibérale » de Victor Orban, ce qui ne signifie ni être anti-démocratique ni anti-libéral au sens économique, mais plutôt hostile au « libertarisme » ou à l’ultra-libéralisme anti-national, ce qui est très différent. En fait, la différence entre le libéral-conservatisme et le libertarisme est que dans le premier cas, l’Etat-Nation (dans ses fonctions essentielles régaliennes) et la Tradition, au sens de valeurs, sont premiers tandis que l’économie est seconde, alors que dans le libertarisme, les valeurs traditionnelles et patriotiques doivent s’effacer devant les seules lois du marché, tandis que l’Etat est l’Ennemi.

La lutte contre l’insécurité n’a pas été la seule clef de son succès

Présenté comme l’homme de la « répression », le « nostalgique de la dictature militaire », Bolsonaro veut certes resserrer la vis dans un pays où la violence est endémique (65.000 morts par an, plus qu’en Syrie !), en renforçant les moyens de la police et avec une mesure discutée qui vise à abaisser la majorité pénale à 17 ans, dans un contexte où les mineurs sont largement utilisés par des gangs qui misent sur l’impunité, meilleur carburant du crime. Toutefois, cela ne fait pas de lui un « dictateur », d’autant que ses propos parfois favorables au régime autoritaire passé doivent être replacés dans le contexte de l’époque : la lutte contre le péril communiste qui menaçait toute l’Amérique latine, de Cuba au Chile d’Allende en passant par le Nicaragua où Ronald Reagan appuyait des nationalistes chrétiens anti-communistes. Par ailleurs, le système « répressif » que Bolsonaro voudrait mettre en place pour lutter contre crime ne doit être séparé d’un autre thème contexte : celui de la lutte contre une corruption inouïe des institutions publiques, y compris judiciaires, et de la classe politicienne, à 40 % visée par des enquêtes anti-corruption…

Toutefois, la géographie électorale amène à un constat assez contre-intuitif : les Etats (de ce pays fédéral) ayant voté le plus à gauche figurent en fait parmi les plus violents (région Nord-Este), tandis que parmi ceux où l’on a le plus massivement (70%) voté en faveur de Jair Messias Bolsonaro (Acre, Rondonia et Roraima), on retrouve des Etats fédérés parmi les moins violents du pays. En fait, cela signifie qu’au-delà de l’insécurité perçue ou réelle, le candidat Bolsonaro a été plébiscité par tous ceux qui voulaient avant tout - et par tous les moyens - en finir avec « l’Etat-Parti » PT (« Estado-Partido »), le « parti-Mafia », ses politiques clientélistes d’un côtés et laxistes de l’autres (les deux étant liées), lorsque l’on sait que dans leur recherche désespérée de « clients-électeurs », les leaders du PT ont accordé aux prisonniers depuis des années des allocations supérieures au salaire minimum des travailleurs honnêtes ! Quant au patriotisme de ce pays très fier et à l’intérêt national, des millions de Brésiliens choqués que la banque BNDES (normalement destinée à abonder les entreprises brésiliennes) ait détournée des milliards de reais au profit de la promotion du marxisme dans toute l’Amérique latine (Bolivie, Cuba, Vénézuéla, etc), et que le PT ait promis des « terres indépendantes aux Amérindiens », pensent (à tort ou à raison) qu’il a été gravement « trahis » par, Lula, Roussef et le PT. Pour nombre d’électeurs de Bolsonaro, le soutien idéologique et logistique du PT à des mouvements indépendantistes indiens en Amazonie puis à la plupart des mouvements révolutionnaires d’Amérique-latine (y compris les FARC colombiennes) et même du Proche-Orient (terroristes du Hamas et Hezbollah), non seulement ne va pas aider à améliorer le niveau de vie des autochtones mais va au contraire diviser le pays et créer de véritables bombes à retardement géopolitiques internes. D’où le slogan un peu vite jugé de « raciste » de Bolsonaro, qui n’a cessé de déclarer durant la campagne : « Les Indiens n’ont pas besoin de terre mais de dignité » et « halte à la menace chiite ». Si l’humain était logique, le nouveau président brésilien devrait normalement plaire aux Occidentaux, puisqu’il est très pro-américain, pro-atlantiste, très hostile à l’Iran-chiite et au Hezbollah qu’admirent les vrais nazis-fascistes par haine d’Israël, et dans la mesure où il appelle à une coopération renforcée entre les deux leaders du nord (Etats-Unis) et du sud (Brésil) du Continent américain. D’un certain point de vue, malgré son « populisme » et sa conception musclée de la démocratie, Bolsonaro partage en fin de compte l’ensemble des valeurs originelles et fondatrices de l’Occident, en tout cas si ce ne sont pas les valeurs actuelles des démocraties cosmopolitiquement correctes devenues anti-nationales, ce sont toutefois celles (encore nationales) mises en place après la seconde guerre mondiale et défendues durant toute la Guerre froide : défense de l’économie de marché, du libéralisme économique, de la démocratie, de la souveraineté des Nations, et pro-américanisme, autant de thèmes qui font horreur à la fois à l’extrême-gauche, que Jair Bolsonaro déteste, qu’à l’extrême-droite réelle, foncièrement anti-américaine, dont il se distingue à maints égards même s’il est « très à droite », ce qui n’est pas synonyme de fascisme et de nazisme.