La banalisation du totalitarisme islamiste et du nouveau "fascisme du Sud" au nom de la lutte contre l’islamophobie

Depuis avril 2017, la communauté juive de France est en deuil. Une fois de plus, en France, un crime antisémite d’une rare barbarie a frappé une victime tuée juste parce qu’elle était juive : Sarah Halimi. Et bien que son bourreau et voisin d’immeuble, le franco-malien musulman pratiquant Kobili Traoré, l’insultait régulièrement de « sale juive », l’avait menacé depuis des mois et bien qu’il l’ait torturé plus d’une heure en récitant des versets du Coran avant de la défenestrer depuis le balcon de son appartement, Traoré qui n’a aucun antécédent psychiatrique a été déclaré d’emblée « fou » avant même que soit rendu le rapport du médecin-psychiatre, M.

Zagury, chargé de l’expertise. C’est ainsi que nos sociétés multiculturelles, d’habitude si promptes à dénoncer le racisme dès qu’il s’agit d’un européen-« de souche » et l’antisémitisme, dès qu’il est le fait de fachos petits-blancs, sont si terrorisées psychologiquement à l’idée d’associer racisme, haine et islam, que le meurtrier a été qualifié de « fou » et son meurtre islamiste-antisémite passé sous silence dans les médias jusqu’à aujourd’hui, un peu comme dans les pays musulmans où les meurtriers de chrétiens sont en général également des « fous ». Stade suprême de l’islamiquement correct d’un point de vue judiciaire.

En réalité, ce fait divers criminel, qui semble être un remake de l’horrible affaire Ilan Halimi en 2006 torturé lui aussi et massacré par le « gang des Barbares » de Youssouf Fofana, est bien plus lié que l’on croit aux désormais habituels attentats jihadistes perpétrés dans les grandes capitales occidentales et dont il faudrait là aussi taire tout lien avec l’islam et même avec l’islamisme, ceci au risque d’être classé « islamophobe » et de relancer « la fracture » sociale et ethno-communautaire. On sait d’ailleurs que de même que de nombreux quartiers sont les terrains de recrutement privilégiés d‘islamistes qui agissent à la barbe des autorités qui achètent ainsi la « pax islamica », de même on sait maintenant que les 26 policiers qui ont assisté aux supplices de Sarah Halimi et qui n’ont pas reçu l’ordre d’intervenir ont probablement été retenus par le souci de ne pas provoquer « d’émeutes urbaines » puisqu’il s’agissait d’un immeuble du XIX ème arrondissement de Paris en majorité habité par des populations immigrées africaines musulmanes.

L’essence du politiquement correct : seul le racisme blanc-Judéo-chrétien doit être désigné comme tel

D’où vient cet islamiquement correct de plus en plus orwellien ? Depuis des décennies, les mêmes qui exigent de réduire la liberté d’expression pour « lutter contre le racisme et l’islamophobie » minimisent ou cautionnent le néo-racisme exotique des antisémites et des jihadistes des « quartiers », arguant que les appels à tuer des mécréants véhiculés dans la culture rap anti-française anti-blancs puis dans l’islamisme et l’antisionisme radical, seraient seulement « rhétoriques », et qu’il n’y aurait là rien d’islamique ou de civilisationnel dans cette rage d’origine purement socio-économique. Cette culture de l’excuse et de l’évitement des causes réelles de la fanatisation néo-barbare a largement contribué, aux côtés de la propagande islamiste planétaire sur le web et dans les mosquées, à former tant les nouveaux antisémites réislamisés Youssouf Fofana devenu pro-Daesh depuis sa prison et Kobili Traoré inspiré par les sourates jihadistes anti-juives du Coran) que les tueurs de « mécréants » jihadistes issus de la « diversité » et désormais plus faciles à recruter chez nous que dans certains pays musulmans eux-mêmes...