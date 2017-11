Attentat de New York : ce monde où Donald Trump choque plus en parlant de peine de mort que Sayfullo Saipov se disant "fier de son acte"

Comme nombre de terroristes de la « troisième génération », le terroriste ouzbèke pro-Da’ech qui a commis le carnage de Manhattan (plus grave attentat commis à New York depuis septembre 2001), qui a vécu à Tachkent dans une famille musulmane apparemment non-extrémiste, s'est radicalisé sur le sol américain, notamment au contact d’autres immigrés musulmans d’Asie centrale et de sites internet islamistes, après avoir acquis un fort ressentiment qui l’a amené à devenir de plus en plus polémiste, vindicatif et asocial.

Il a d’ailleurs reconnu entretenir une haine viscérale envers le pays qui l’a accueilli et il a avoué avoir préparé froidement son acte depuis plus d’un an. Au départ chauffeur-routier, passant de l’Ohio, à la Floride, et à Paterson (New Jersey), où il était devenu chauffeur pour Uber et où il s’est installé avec sa femme, une ouzbek épousée en 2013 et leurs trois jeunes enfants. En fait, les témoins s’accordent à dire qu’il s’est radicalisé durant son séjour dans l'Ohio, devenant prosélyte et "agressif et portant une longue barbe typique des salafistes.

Sayfullo Saipov est originaire de l’Ouzbékistan, un des pires foyers jihadistes en zone ex-soviétique avec la Tchétchénie, et où Al-Qaïda s’est implantée depuis longtemps notamment dans la Vallée de la Ferghana où sévit le plus puissant et virulent groupe jihadiste de l’aire post-soviétique, la Vallée de Ferghana. Rappelons aussi que le Mouvement islamique de l’Ouzbékistan, principale organisation islamiste radicale d’Asie centrale post-soviétique, est lié aux Talibans d’Afghanistan et du Pakistan. L’Ouzbékistan aurait ainsi « envoyé » entre 2000 et 4000 jihadistes en Syrie et en Irak, qu'il s'agisse de l'EI ou de la branche syrienne d'Al Qaïda (500 à 1500 dans les seuls rangs de Da’ech), puis des milliers auprès des Talibans ou d’Al-Qaïda en Afghanistan. Les islamistes ouzbeks ont d'ailleurs souvent fait parler d'eux à l'étranger : ainsi, le MIO a pris part à la sanglante attaque contre l'aéroport pakistanais de Karachi, qui a fait 37 morts en juin 2014 ; l’auteur de l’attentat contre la boîte de de nuit La Reina, à Istanbul, qui a fait 39 morts, le 31 décembre 2016, était aussi un ouzbèke. L'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg, qui fit 14 morts en avril, a été commis par le russo-ouzbèke Akbarjon Djalilov (né au Kirghizstan, pays turcophone ex-soviétique voisin) ; quelques jours après, c’est un autre Ouzbèke ayant fait allégeance à Da’ech qui a perpétré l’attaque au camion sur des piétons à Stockholm et qui fit cinq morts ; le 27 octobre dernier, c’est encore un Ouzbek ayant prêté allégeance à l’EI qui menacé de tuer l’ex-président américain Barack Obama (il a été condamné à quinze ans de prison). Il faisait d’ailleurs partie d'un groupe de sympathisants de Da’ech arrêtés à New York en février 2015. Enfin, à la fin de la même année, « une filière ouzbèke » a été démantelée à New York. Pour ce qui est du double attentat du marathon de Boston en 2013, il a été perpétré par d’autres ressortissants de l’Ex-URSS, tchétchènes ceux-là, les frères tchétchènes Tsarnaïev. Cette importance de la zone post-soviétique au sein de la nébuleuse terroriste mondiale explique en partie l’intervention militaire russe en Syrie, dont l’un des buts, au-delà du maintien des bases russe et du régime en Syrie, était justement de frapper les jihadistes russophones dans leur « califat » avant qu’ils ne reviennent contaminer leurs pays d’origine.