Travail conjugal à la Fillon ou revenu universel façon Hamon : la France innove !

Dans l'œil des marchés : Jean-Jacques Netter, vice-président de l'Institut des Libertés, dresse, chaque mardi, un panorama de ce qu'écrivent les analystes financiers et politiques les plus en vue du marché.

Et aussi : les écureuils font plus de dégâts que les cybercriminels ; vers un supercalculateur à 1.000 pétaflops ; les babouins savent prononcer les voyelles.

Et aussi Meghan, la fiancée du prince Harry embarrassée par son demi-frère que l'alcoolisme rend violent... Kim Kardashian se remet au boulot, et des révélations sur "ce que gagnent les jurés de the Voice", avec ce constat : TF1 ne pratique pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.