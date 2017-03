Supplique au Parquet national financier pour qu’il ouvre une enquête préliminaire sur Emmanuel Macron

Les RDV d'Atlantico

Radioscopie d’une perte de contrôle : Calais, la crise migratoire, la délinquance et le vote FN Une double note passionnante de la Fondapol nous permet de revenir sur l'histoire et les conséquences d'une vingtaine d'années de tension à Calais ; dans ce lieu de passage stratégique entre la France et le Royaume-Uni, entre mauvaise gestion et pressions partisanes, on a pu observer le creuset des grandes évolutions politiques de cette partie de l'Europe.

Les marchés financiers s'inquiètent de l'envie des électeurs de régler leurs comptes avec les élites Pratiquement tous les marchés actions sont au plus haut alors que le niveau d’incertitudes dans tous les domaines n’a jamais été aussi élevé.

Le Dow Jones : Toujours plus haut Rappelez-vous : à l’époque les cassandres parlaient de déflation, de ralentissement de l’économie, de la politique irresponsable de la banque centrale américaine (la FED), de ménages qui allaient ralentir leur consommation, de chiffres du chômage grossièrement sous-évalués… Tout ceci paraît bien loin !

Dérèglement climatique : les méthodes de pluie artificielle sont-elles une solution (ou un problème supplémentaire...) ? La géo-ingénierie est un outil scientifique qui regroupe différentes techniques scientifiques qui permettent de modifier le climat et qui a pour but de contrôler certains aspects météorologiques. Ces techniques complexes sont à la portée de nombreux pays, n'étant pas encadrés des dangers pourraient bien vite s'annoncer.

Une planète Tatooine est en train de naître ; SpaceX veut envoyer deux touristes autour de la Lune Et aussi : Découvrir la matière noire grâce aux trous noirs ? ; Ils veulent extraire l'uranium des océans ! ; Europa Clipper : la Nasa va chercher des traces de vie sur Europe

François Fillon : on attendait de Gaulle, on a une candidature à la Coluche Le maintien de François Fillon n'a tellement pas de sens qu'il doit en avoir un. Je propose la performance d'art contemporain ou la provocation situationniste à la Coluche.