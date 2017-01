NKM à Paris : Fillon veut il réactiver la machine à perdre ?

1 – Comment perdre une présidentielle l’air de rien

Sarkozy s’en était mordu les doigts.

Par deux fois, comme porte-parole de sa campagne de 2012 ou candidate de la droite à la mairie de Paris en 2014, NKM avait montré sa nocivité. Perdue dans son narcissisme, sur-déterminée par les opinions d’un petit microcosme de journalistes bobos, elle avait constamment agi et parlé à côté de la plaque. L’ancien président avait fini par ne plus écouter la douce Carla qui paraît-il la protégeait.

Après avoir proclamé qu’elle démissionnait de la fonction publique pour l’exemple, voilà soudain NKM, dite Fiasco-Morizet au regard de ses performances politiques, cherchant à se planquer dans la circonscription en or que laissera Fillon à Paris.

Elle cabre devant l’obstacle d’une circonscription du quatorzième arrondissement pourtant gagnable où elle a été élue conseillère de Paris.

Cela provoque, disent les gazettes, l’ire de Rachida Dati.

Bien plus grave que ces petites querelles, ce comportement prébendier de NKM, cette fuite devant le verdict du suffrage universel est précisément tout ce qui rebute les électeurs.

François Fillon a sagement refusé de revenir sur l’interdiction du cumul des mandats de maire et de député. Investir NKM dans le septième arrondissement serait un signal détestable, le genre de petite plaie qui s’infecte et finit par provoquer des fièvres fatales.

A suivre …

2 - Fais gaffe Donald !

C’est un vrai miracle politique.

"L’Union européenne s’est transformée en un instrument au service de l’Allemagne, les Britanniques ont eu raison de voter en faveur du Brexit, le libre-échange ne fonctionne que si ses acteurs jouent franc jeu et ne multiplient pas les barrières douanières de facto ou ne manipulent pas leur taux de change, l’ouverture des frontières à des pseudo-réfugiés et vrais immigrants économiques dans le contexte actuel de montée de l’islam fascisant et de faillite des régimes de protection sociale est une hérésie" : Trump a raison sur toute la ligne. Et il ose le dire haut et fort !

La meilleure preuve en est le rejet qu’oligarques, médias et bien-pensants manifestent à son égard.

Il rappelle au même moment à John Lewis, une "icône" des droits civiques que son baratin pro-noirs n’est qu’une couverture pour une carrière construite sur le clientélisme et la fainéantise. Là aussi, bingo ! Que ceux qui veulent boycotter sa cérémonie d’investiture aillent pleurnicher devant des caméras ou gesticuler dans les rues de Washington.

Déjà, la « gauche » américaine, reprise par ses pâles copies européennes, parle de destitution et d’impeachment parce qu’une officine a fabriqué un pseudo dossier sur des histoires de jambes en l’air en Russie ou ailleurs. La « gauche » française s’est-elle autant émue d’apprendre que les services officiels de sécurité étaient mis à l’ouvrage pour protéger les escapades à scooter de Mou 1er rue du Cirque ? Ou le double ménage de Mitterrand pendant quinze ans ? Nenni.