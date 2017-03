Voyage vers Mars : les risques pour la santé seraient nombreux ; Les premières étoiles de l’univers commencent à révèler leurs secrets

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du UC Santa Barbara et parue dans le journal Climatic Change ont analysé les effets positifs d'un meilleur régime alimentaire sur la planète et le réchauffement climatique.

Après avoir évoqué les fondements théologiques du totalitarisme islamiste et le phénomène de la dhimmitude, Alexandre del Valle aborde le thème central du politiquement correct qu’est le mythe "d’Al-Andalous". D’après l’auteur, le fait que ce mythe de la "supériorité morale" et scientifique de l’Espagne alors dominée par le Califat islamique soit également l’un des thèmes mobilisateurs favoris des islamistes - terroristes ou propagandistes - devrait rendre prudent.

Les analystes ont beau faire chauffer leurs calculettes et s’arracher les cheveux, ils ne comprennent toujours pas comment Macron a pu gagner autant d’argent entre 2009 et 2014 et déclarer si peu d’actifs.

Une double note passionnante de la Fondapol nous permet de revenir sur l'histoire et les conséquences d'une vingtaine d'années de tension à Calais ; dans ce lieu de passage stratégique entre la France et le Royaume-Uni, entre mauvaise gestion et pressions partisanes, on a pu observer le creuset des grandes évolutions politiques de cette partie de l'Europe.