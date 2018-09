Vie sur Mars : elle aurait pu être présente dans ses profondeurs ; Galilée : on a découvert la lettre originelle raturée pour rassurer l'Inquisition

Vie sur Mars : elle aurait pu être présente dans ses profondeurs

Des chercheurs qui ont mené une grande enquête sur l'habitabilité du sous-sol de Mars sont parvenus à la conclusion que de larges zones ont pu accueillir des formes de vie. Et cela durant des centaines de millions d'années. Explications.

Galilée : on a découvert la lettre originelle raturée pour rassurer l'Inquisition

La version non édulcorée de la missive de Galilée, envoyée à l'Église et exposant sa théorie de la Terre tournant autour du Soleil, vient d'être retrouvée. La preuve que le scientifique a cherché à amadouer l'Inquisition.

De la chaleur s'échappe de la Terre, mais jusqu'à quand ?

Le système Terre est incroyablement complexe, et avec lui, les réponses qu'il donne au réchauffement que nous sommes en train de lui infliger. Alors comment se fait-il qu'il existe une relation linéaire simple entre les températures de surface et la chaleur que la Terre laisse s'échapper vers l'espace ? Les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont leur petite idée.

Votre intestin est directement relié à votre cerveau

Des chercheurs ont démontré l'existence d'une connexion neuronale entre l'intestin et le tronc cérébral, situé juste en dessous du cerveau. Jusqu'à présent, seule une communication hormonale, plus lente, avait été décrite pour expliquer le contrôle de la faim.

Hayabusa 2 : les rovers sauteurs photographient la surface de l'astéroïde Ryugu

Les deux rovers sautillants Minerva-II-1 ont entamé leur exploration de la surface de Ryugu. Ils nous livrent une première série d'images fascinantes de cet astéroïde né il y a quatre milliards et demi d'années.

