Soyouz : quelles conséquences après l'échec ? ; Voici l'appareil photo le plus rapide au monde : 10.000 milliards d'images par seconde !

Soyouz : quelles conséquences après l'échec ?

Le lancement raté de deux astronautes en direction de la Station spatiale internationale va contraindre les partenaires de l'ISS à adapter le travail à bord du complexe orbital. Malgré cette péripétie, la station continuera à fonctionner mais avec seulement trois astronautes pour quelques mois. Leur emploi du temps sera adapté à cette nouvelle situation qui n'a évidemment rien de catastrophique.

Virgin Galactic : le SpaceShipTwo Unity va bientôt voler à la frontière de l'espace

Dans la course, amicale mais non dénuée d'intérêts commerciaux, que se mènent Virgin Galactic et Blue Origin pour devenir la première société à offrir des vols commerciaux à la frontière de l'espace (100 km), les prochaines semaines seront certainement déterminantes.

Alors que le New Shepard s'apprête à réaliser ses premiers vols habités, Richard Branson vient d'annoncer le premier vol de son avion SpaceShipTwo à 100 kilomètres d'altitude pour ces prochaines semaines !

Hypérion, le proto-superamas de galaxies qui intrigue les astronomes

À la recherche des secrets de la formation des grandes structures galactiques dans le cosmos observable, les astronomes de l'ESO ont fait la découverte d'un proto-superamas de galaxies qu'ils ont baptisé Hypérion. Contenant l'équivalent d'un million de milliards de masses solaires, ce titan cosmique déconcerte car il n'est pas évident de comprendre sa naissance rapide, en seulement 2 milliards d'années environ après le Big Bang.

BepiColombo : lancement d'une nouvelle sonde pour percer les secrets de Mercure

Dans la nuit de vendredi à samedi, Arianespace injectera BepiColombo sur une orbite hyperbolique de libération pour un rendez-vous avec la planète Mercure qu'elle atteindra au terme de sept années de voyage dans l'espace. Cette sonde de l'ESA et la Jaxa est la première mission de ces deux agences à destination de Mercure. Il s'agit d'une mission interdisciplinaire qui vise à envoyer deux sondes spatiales solidaires vers Mercure, la plus petite planète de notre Système solaire et également la moins explorée.

Voici l'appareil photo le plus rapide au monde : 10.000 milliards d'images par seconde !

Un nouveau record vient d'être battu concernant l'imagerie ultrarapide qui permettait déjà de filmer le mouvement de paquets de lumière au ralenti. Des chercheurs de l'INRS canadien et du Caltech californien ont développé ce qu'ils ont appelé « T-CUP » : la caméra la plus rapide du monde. Elle est capable de saisir 10.000 milliards d'images par seconde.

