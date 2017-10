Rosetta : sa toute dernière image de Tchouri avant le crash ; Grand final de Cassini : les premières données

Mais aussi un réservoir d’avion qui bat des records, une règle à calcul qui tourne à l’envers, un calendrier en phase verticale et un double balancier de haute mécanique…

Et aussi : la fin de la relation entre François Hollande et Valérie Trierweiler vue de l'intérieur.

Et aussi : Photosynthèse artificielle : ils transforment du CO2 en matière première ; Métamatériaux : des forêts pour lutter contre les séismes.

L’ambiance est aux acquisitions et aux restructurations du capital. Cette tendance est à l’œuvre depuis plusieurs mois mais semble s’accélérer encore ces dernières semaines.

Et aussi : Le Pen avait prévenu Philippot ; Régis Debray et Castro...

Nombreux sont ceux qui se posent la question du double jeu du Qatar et de l’avenir même de ce minuscule Etat richissime qui semble avoir péché par arrogance et qui se retrouve cerné d’ennemis y compris chez les alliés sunnites du Golfe.

Mais aussi les cinq bracelets d’un marchand des quatre saisons, le cerveau transparent d’un octopode contemporain, les deux nouvelles incarnations de Tintin et l’élégance hybride d’une connexion minimaliste…

Et aussi : Nolwenn allaite, même en dédicace ; trois bébés annoncés dans la famille Kardashian.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

En route vers l'astéroïde Bennu pour l'étudier, et aussi en rapporter des échantillons, la sonde Osiris-Rex a fait un petit détour (programmé) par la Terre, le 22 septembre dernier. L'occasion de prendre une jolie photo de notre Planète.

Les résultats scientifiques du grand final de la sonde Cassini et de son plongeon dans Saturne seront rendus publics dès le mois de novembre. Nicolas Altobelli, responsable scientifique de la mission pour l'Agence spatiale européenne (ESA), a bien voulu nous donner quelques informations.

Retour sur la détection d'une fusion de deux trous noirs annoncée hier soir par les collaborations Ligo (États-Unis) et Virgo (Europe). Pour la première fois, la région de l'espace d'où provenaient les ondes gravitationnelles a pu être cernée.

Airbus vient d'essayer en vol un A340 équipé d'ailes d'un nouveau type, assurant un écoulement laminaire naturel. Ce profil serait mieux adapté aux avions court et moyen courrier. Mais il faut valider le concept, sur ordinateur, et, désormais, en vol.

Le 30 septembre 2016, après deux ans de mission, Rosetta s'écrasait sur la surface de la comète Tchouri. Aujourd'hui, soit un an plus tard : surprise ! Une ultime photo, prise avant la perte définitive de contact, est publiée.

