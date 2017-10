Google Maps : visitez le Système solaire sans bouger de chez vous ; Exobiologie : quelle est l'origine de la vie dans l'univers ?

À quoi ressemblait la langue française au Moyen Âge ?

Le français du Moyen Âge n'est pas celui que l'on connaît aujourd'hui. Constituée de dialectes et de latin, la langue française varie en fonction des régions. Le français n'arrivera à maturité que vers le XVIIe siècle.

La physique quantique aura-t-elle raison du kilogramme en platine ?

Le kilogramme a du souci à se faire. Du 16 au 20 octobre 2017, le Comité international des poids et mesures s'est réuni en région parisienne pour envisager une révision des quatre unités de base, le kilogramme, l'ampère, le kelvin et la mole. De nouvelles définitions pourraient entrer en vigueur en mai 2019. Il y a quelques mois, nous évoquions justement le cas du kilogramme, un peu trop vieillot. De toutes les unités, il est le seul à ne pas avoir été « dématérialisé ». La barre de platine irridié pieusement conservée à Sèvres, près de Paris, reste toujours la référence mondiale pour la masse.

Ses jours sont comptés après la mise au point d'un procédé fondé sur la constante de Planck.

Google Maps : visitez le Système solaire sans bouger de chez vous

Aller plus loin, aller plus haut, Google vous le propose dans sa dernière mouture de Google Maps. Avant de pouvoir vous y rendre, découvrez 16 mondes différents de notre Système solaire, leurs plaines et leurs vallées, leurs couleurs et aussi, pour certains, leurs atmosphères, leur habitabilité.

Exobiologie : quelle est l'origine de la vie dans l'univers ?

L'origine de la vie dans l'univers pose toujours questions. De nombreuses hypothèses tentent d'y répondre mais nous ne pouvons pour l'instant que conjecturer à partir des éléments découverts au fil des recherches.

Airbus : une constellation inédite de satellites d'observation de la Terre

En 2020, Airbus lancera les premiers satellites d'une nouvelle constellation, Pleiades Neo. Ils sont censés apporter une amélioration des services et une meilleure réactivité, c'est-à-dire une durée réduite entre deux observations du même site.

