Un embryon chimère homme-cochon créé par des scientifiques ; Huile de palme : le Substipalm pourrait (enfin) la remplacer

Record : du collagène de dinosaure vieux de 80 millions d'années

Les paléontologues pensent retrouver des restes de collagène de dinosaures depuis quelques années. Une nouvelle étude portant sur un fémur fossilisé de Brachylophosaur canadensis enfonce le clou en ce qui concerne la réalité de ces découvertes. En bonus, il s'agirait des plus vieux restes de collagène de dinosaures jamais retrouvés, avec un âge d'environ 80 millions d'années.

Un embryon chimère homme-cochon créé par des scientifiques

Pour la première fois, des chercheurs américains ont réussi le développement d'un embryon contenant à la fois des cellules humaines et des cellules de cochon.

Le but recherché est de trouver un moyen pour créer des organes utilisables pour des greffes.

Mars : le méthane serait à l'origine du climat doux et humide de sa jeunesse

Alors que le Soleil brillait moins que de nos jours, comment Mars a-t-elle pu être plus chaude et humide dans sa prime jeunesse, il y a entre 3,5 et 4,5 milliards d’années ? Les chercheurs peinent depuis de nombreuses années à apporter des explications, à grand renfort de CO2 dans les simulations de l’atmosphère. Une équipe propose une alternative convaincante, qui prend en compte le méthane et l'hydrogène, dont l'action aurait été sous-estimée.

Huile de palme : le Substipalm pourrait - enfin - la remplacer

Remplacer l’huile de palme, un désastre écologique mais une merveille pour l’industrie agroalimentaire, serait un bienfait pour la planète. Les alternatives proposées ne connaissent pas un gros succès. Mais Substipalm, un produit à base d’huile de tournesol mis au point à Toulouse, part avec de bons atouts.

Lunar Quattro, la voiture qu'Audi va envoyer sur la Lune

Le constructeur allemand Audi termine la mise au point d'une voiture qui roulera non pas sur Terre mais sur la Lune : la Audi Lunar Quattro. Ce rover est réalisé dans le cadre du concours Google Lunar X Prize et pourrait être lancé d'ici la fin de l'année.

