Cryptologie et espionnage : comment a-t-on décrypté le télégramme Zimmermann ? ; Aux origines de Noël, le solstice d'hiver…

Bientôt des Hommes de retour sur la Lune ?

Au pays du capitalisme roi, la Nasa s'est convertie aux partenariats public-privé pour atteindre ses objectifs quels que soient les domaines. C'est le cas du retour sur la Lune. Dans ce contexte, Thales Alenia Space, spécialiste des modules pressurisés, vient de signer trois contrats.

Combien d'étoiles peut-on voir à l'œil nu ?

Lorsque l'on tourne les yeux vers le ciel, la nuit, on a parfois l'impression d'y voir, à l'œil nu, une quantité innombrable d'étoiles. Pas si innombrable que cela, en réalité...

Lire la suite sur Futura-sciences

Aux origines de Noël, le solstice d'hiver…

Depuis plus de quinze siècles, les chrétiens (catholiques et protestants) fêtent Noël le 25 décembre.

Si les célébrations se déroulent à cette date, seulement quelques jours après le solstice d'hiver, ce n'est pas un hasard.

Pourquoi les années 1920 sont-elles appelées les années folles ?

À la fin de la première guerre mondiale, un mouvement d'euphorie et de libération envahit la France. Le peuple français redécouvre le plaisir de s'amuser et toute la société retrouve un intérêt pour la culture. Les années 1920 deviennent les années folles, synonymes d'un bouillonnement et d'une effervescence.

Cryptologie et espionnage : comment a-t-on décrypté le télégramme Zimmermann ?

Le télégramme Zimmermann est une suite de nombres de trois à cinq chiffres. Son décryptement par les Britanniques provoqua l'entrée en guerre des États-Unis en 1917.