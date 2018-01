L'astéroïde 'Oumuamua pourrait venir des célèbres Pléiades ; Physique : comment Albert Einstein a dominé l'actualité en 2017

Et aussi : le fantastique Noël de Meghan et Harry.

L'année 2017 aura coûté près de 306 milliards de dollars en catastrophes naturelles, soit le double de 2016. Et avec l'accélération du changement climatique, les choses ne risquent pas de s'améliorer. D'où viennent ces coûts, et que peut-on y faire ?

Et aussi : Une truffe sauvage découverte sur un toit de Paris ; 5G : une étape cruciale pour un déploiement dès 2019 ; Ariane 6 : la construction a débuté.

Vous avez été gâté à Noël ? Un nouveau PC ? Une Xbox One ? Une PS4 Switch ? Et vous ne savez pas quel jeu choisir désormais ? Ne vous inquiétez pas, nous vous avons concocté une liste (non-exhaustive) des jeux à côté desquels vous ne pouvez désormais pas passer.

Et encore : En Marche inquiète Anne Hidalgo, Patrimoine: le blues de Stéphane Bern.

Et aussi : Les bienfaits de la menthe ; Le plaisir de bâiller en sept questions ; L'histoire de la vaccination en 7 dates.

Mais aussi les dents pointues d’un clown transgressif, les triangles minimalistes d’un carré constructiviste et les malheureux chiens d’une rengaine zodiacale…

Et aussi : Meghan Markle en fait-elle trop ? Selena Gomez et Justin Bieber passent Noel ensemble mais séparément...

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Hommage aux victimes de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, trois ans après

Les carpes koï colorées, des reines de beauté made in Japan

Le premier satellite de l'Angola avait été lancé par la Russie en décembre 2017 mais une perte de contact de quelque quarante-huit heures avait eu lieu peu de temps après sa mise en orbite. Finalement, l'appareil se porte très bien. Les ingénieurs russes ont en effet réussi à rétablir les communications et la télémétrie du satellite.

