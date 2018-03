Les ancêtres des baleines naissaient sur la terre ferme ! ; Hubble : une galaxie relique découverte près de chez nous

Les ancêtres des baleines naissaient sur la terre ferme !

Les ancêtres des baleines, les Pakicetus, vivaient sur les bords d'une mer vestige de l'océan Thétys. Un chaînon intermédiaire trouvé lui aussi au Pakistan montre que pendant un temps, bien que vivant en mer, Maiacetus inuus retournait sur le terre ferme pour donner naissance à ses petits.

Hubble : une galaxie relique découverte près de chez nous

C'est la première fois que des astronomes découvrent une « galaxie fossile » aussi près de nous, à seulement à 240 millions d'années-lumière de la Voie lactée.

NGC 1277 — c'est son nom — n'a pas produit d'étoiles depuis 10 milliards d'années et elle est train de mourir à petit feu. Comment les chercheurs ont-ils découvert sa véritable identité et qu'a-t-elle à nous dire ?

Cet isolant à base de bois promet des performances exceptionnelles

Les ingénieurs de l'université du Maryland (États-Unis) ont créé un nouveau matériau aussi isolant que le polystyrène, mais plus solide et plus respectueux de l'environnement.

Cerveau : comment les enfants apprennent-ils à lire ?

À l'occasion de la semaine du cerveau, apprenons-en un peu plus sur ce qui se passe dans la tête des enfants en plein apprentissage de la lecture... Des chercheurs ont étudié comment une zone du cerveau servant à la reconnaissance des mots se développe à ce moment crucial de leur scolarité.

Cora, le taxi volant de Larry Page, prend son envol

Le taxi volant Cora, développé par une société financée par Larry Page, le cofondateur de Google, vient d'être officiellement présenté. Il s'agit d'un aéronef à décollage et atterrissage verticaux propulsé par 12 rotors électriques. Il est actuellement testé en Nouvelle-Zélande.

