Stimulation nerveuse : un patient en état végétatif montre des signes de conscience

Et aussi : Le Pen avait prévenu Philippot ; Régis Debray et Castro...

Et aussi : la fin de la relation entre François Hollande et Valérie Trierweiler vue de l'intérieur.

Le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron se sont exprimés à tour de rôle et pour la première fois devant la 72e Assemblée générale des Nations unies, ce 19 septembre, à New York. La quasi-totalité des analystes et des médias ont souligné l’opposition fondamentale sur tous les sujets entre les deux hommes. Alexandre del Valle souligne au contraire leur complémentarité et leur et convergence.