Psychologie : votre personnalité change avec l'âge ; Mal de dos : quels sports pratiquer ?

Comédons : pourquoi ne faut-il pas percer les points noirs ?

Les points noirs, que l'on appelle des comédons ouverts, sont le cauchemar de dizaines de millions d'adolescents... Sachez qu'il ne faut pas les percer !

Les gens coléreux voient vraiment la vie en rouge

Les personnalités agressives ont tendance à voir plus de rouge dans le décor que les individus plus calmes, selon une étude de 2014. Un phénomène qui viendrait de l'époque où nos ancêtres vivaient de la chasse et de la cueillette.

Comme quoi, les goûts et les couleurs ont peut-être une racine plus profonde que ce que l'on pouvait penser.

Mal de dos : quels sports pratiquer ?

Découvrez les sports que vous pouvez pratiquer en cas de mal de dos et qui vous seront même bénéfiques. Et les sports qu'il vous faut surtout éviter.

Psychologie : votre personnalité change avec l'âge

Vous pensez être la même personne tout au long de votre vie ? Ce n'est pas tout à fait vrai, à en croire une vaste étude qui a porté sur 47.000 personnes suivies pendant plusieurs décennies. Votre personnalité change de l'adolescence à l'âge adulte et jusqu'à la fin de votre vie.

