Poids : quand et comment bien se peser ? ; Des gencives saines pour réduire le risque de cancer

Poids : quand et comment bien se peser ?

Faut-il se peser tous les jours ? Quelle est la bonne fréquence pour se peser ? Y a-t-il un rythme adéquat pour faciliter la perte de poids ? Pour une pesée réussie et efficace, certaines règles sont à respecter.

Des gencives saines pour réduire le risque de cancer

Les personnes souffrant de parodontite sévère, une maladie gingivale, ont 24 % de risque de cancer en plus. D'où l'importance d'un bon suivi buccodentaire pour éviter les infections bactériennes qui touchent les gencives.

L'adolescence durerait jusqu'à 24 ans

Pour certains scientifiques, la transition entre l'enfance et l'âge adulte serait de plus en plus longue et l'adolescence durerait de 10 à 24 ans (et non 19 ans).

Les jeunes font de plus longues études, deviennent parents plus tard, et entreraient donc plus tard dans leur vie d'adulte.

Mexique : les Aztèques auraient été décimés par une salmonelle

Au 16e siècle, des millions d'Aztèques sont décédés au Mexique, à cause d'une épidémie qui a été nommée localement « cocoliztli ». La bactérie Salmonella enterica qui cause une fièvre entérique pourrait avoir été responsable de nombreuses morts.

Les étirements : avant ou après le sport ?

Les étirements sont-ils indispensables à tout sportif ? Sont-ils bons ou mauvais ? Et quel est le meilleur moment pour les faire : avant ou après l'effort ? Éclairages avec une professionnelle.