Cerveau : une molécule qui supprime les pensées indésirables ; Les humains préfèrent les chiens aux Hommes

Et aussi : la bataille autour de l'héritage de Gérard de Villiers, le retour du péril nucléaire.

Et aussi : Funérailles écologiques : les alternatives à l'inhumation et la crémation ; Psoriasis : un remède trouvé grâce à la fourmi de feu ?

Mais aussi un paon qui fait la roue quand sonnent les heures, une "plongeuse" qui prend son métier au sérieux, le berceau bison d’une montre de sous-marinier et le bleu liquide qui court dans les tubes…

Et aussi Lily Rose Depp reprend du poids. Harvey Weinstein contre-attaque... et Céline Dion en famille mais célibataire à Las Vegas.

Et aussi : Une planète monstre découverte près d'une étoile naine ; Une salamandre présumée éteinte fait son grand retour ; Découverte d’un étrange astéroïde qui pourrait venir d’une autre étoile

Ce mardi 7 novembre Florian Philippot a présenté la charte de son parti, "les patriotes", définissant une ligne politique orientée vers le "dépassement du clivage entre droite et gauche", et reposant essentiellement sur le souverainisme.

Et aussi : le Louvre Abou Dhabi, belle opération pour le rayonnement culturel de la France, ou vitrine trompeuse pour un régime non démocratique ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'Arbaïn en Irak, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde

Le finastéride, un médicament contre la chute des cheveux, provoque des effets secondaires chez les hommes qui en prennent. Certaines conséquences indésirables, comme des troubles sexuels, étaient déjà connues, mais l'Agence du médicament (ANSM) alerte en particulier sur les cas de « dépressions et plus rarement d'idées suicidaires ».

Quelle différence entre cancérigène et cancérogène ?

Dans une expérience réalisée sur des étudiants américains, les participants montraient plus d'empathie pour un chien que pour un homme adulte. Seul un bébé humain suscitait plus d'empathie qu'un chien adulte...

Avez-vous déjà eu envie d'arrêter de ruminer vos idées noires sans y parvenir ? Des scientifiques britanniques ont peut-être une solution : ils ont trouvé que les personnes ayant le plus de Gaba dans une région du cerveau arrivent mieux à bloquer des pensées indésirables.

