Automédication : les médicaments à éviter ; Les hommes mangent plus pour impressionner les femmes

Automédication : les médicaments à éviter

En cette fin d'année, la France métropolitaine (sauf la Corse) est entrée dans la phase épidémique de la grippe. C'est la période où l'on tousse, se mouche et où la gorge gratte... Mais s'il est tentant de se soigner par ses propres moyens, attention tout de même à l'automédication : certains médicaments disponibles sans ordonnance, en particulier contre le rhume, ne sont pas sans danger ! En novembre dernier, le magazine 60 millions de consommateurs révélait les résultats d'une enquête sur 62 médicaments sans ordonnance traitant rhume, toux, maux de gorge et troubles intestinaux. Près de la moitié faisaient partie de la liste noire des médicaments à éviter.

Lire la suite sur Futura Sciences

Science décalée : les hommes mangent plus pour impressionner les femmes

Une étude de 2015 a montré que les hommes mangent beaucoup plus en présence des femmes : 93 % de pizza en plus, mais aussi 86 % de salade en plus !

Ce serait un moyen de montrer à ces dames qu'ils sont en bonne santé...

Lire la suite sur Futura Sciences

Les bienfaits de la menthe

La menthe est une plante aromatique de la famille des Lamiacées facile à cultiver dans son jardin. En plus de parfumer vos plats, elle présente des propriétés intéressantes pour la santé, notamment pour ses vertus antioxydantes et digestives.

Lire la suite sur Futura Sciences

Le plaisir de bâiller en sept questions

Le bâillement n'est pas une simple ouverture de la bouche, mais un mouvement d'étirement musculaire. Pourquoi bâille-t-on ? Est-ce un plaisir ? un réflexe ? À quoi cela sert-il ? Pourquoi le bâillement est-il communicatif ? Les réponses sont dans ce dossier, alors restez éveillés !

Lire la suite sur Futura Santé

L'histoire de la vaccination en 7 dates

En 2018, le nombre de vaccins obligatoires en France passe de 3 à 11, suscitant à nouveau inquiétudes et opposition, comme aux premiers temps de ce procédé vieux de deux siècles. Retour sur l'histoire de la vaccination en sept dates clés.

Lire la suite sur Futura Santé