Tour Elithis Danube : construire des logements communs à énergie positive, c'est possible

Atlantico : Une nouvelle tour d'habitation va voir le jour très prochainement à Strasbourg. Selon les concepteurs, il s'agit d'une tour à énergie positive. Elle serait dessinée pour favoriser les économies d'énergie et éviter toutes déperditions de chaleur. En quoi consiste ce concept qui se veut novateur ? Quels sont les matériaux utilisés et les techniques de construction utilisées ? En quoi ses infrastructures se veulent plus efficientes sur le plan énergétique ? Quelles économies pourront être réalisées ainsi par rapport a des constructions classiques ?

Myriam Maestroni : En effet, après sa tour de bureaux à énergie positive, construite dans la ville de Dijon en 2008, le groupe Elithis, spécialiste de l’ingénierie et de la performance énergétique, continue sa percée sur le marché de la promotion immobilière innovante en réalisant la première tour de logements à énergie positive, au sein de l’éco-quartier Danube dans la ville de Strasbourg.

Cette tour de 17 étages, dont la livraison est prévue pour la fin d’année, est une première au monde, car elle a été « éco-conçue » pour produire plus d’énergie qu’elle n’en consommera pour alimenter les 63 logements qu’elle comprend et qui représentent une surface habitable d’environ 4.500 m2.

Cette performance sera possible grâce à la conjugaison et à la mise en œuvre de différentes technologies et savoir-faire innovants, tous caractéristiques des solutions émergentes poussées par la nouvelle dynamique de la transition éco-énergétique : architecture bioclimatique, énergies renouvelables, isolation de pointe, suivi de la performance énergétique sans oublier, bien sûr, la mobilisation des habitants clairement identifiés comme consomm’acteurs et, donc, parties prenantes d’une approche définie de façon holistique.

L’architecture bioclimatique est le premier élément à mettre en évidence. En effet, cette tour a été pensée dès l’origine du projet pour consommer le moins possible d’énergie. Ce pari a été relevé par un cabinet d’architectes, l’agence X-TU fortement engagée dans une démarche environnementale, et, qui a eu à cœur de croiser différentes techniques qui toutes contribuent à la performance éco-énergétique de ce bâtiment exigeant.

Ainsi, la forme particulière de la tour et son implantation ont déjà une influence significative sur sa performance. Effilée et lumineuse, orientée plein sud, la tour dispose d‘une façade très étroite au nord pour limiter l’effet du vent. Au sud, en revanche, elle est plus large pour profiter au maximum de l’énergie naturelle du soleil d’une part, avec des verres polarisants et des stores de protection prévus pour limiter la chaleur trop forte de l’été ou une trop forte exposition des appartements, qui bénéficient d’une double orientation, avec de grandes baies vitrées de 2,5 mètres sur 7, mais aussi pour permettre l’installation de capteurs solaires, d’autre part.