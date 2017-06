Les océans au menu d'une grande conférence de l'Onu : après l'identification des symptômes, reste à trouver comment appliquer des remèdes

Atlantico : Les Nations Unies ont organisé cette semaine une grande conférence Océan. L'objectif annoncé était notamment de discuter des solutions a mettre en oeuvre pour essayer de sauver les océans de la planète. Quelle est la teneur des discussions tenues à l'occasion de cette conférence ? Que peut-elle régler ? A défaut de réussite, cette conférence représente-t-elle un pas dans la bonne direction ?

Romain Troublé : C’est la première fois que tous les pays de la planète se rassemblent pour parler des océans dans leur ensemble, c’est à dire en ne se focalisant pas uniquement sur des points précis comme la pêche, les transports maritimes ou les droits de la mer mais de tout l’océan et sa santé dans son ensemble. Cette conférence avait pour objectif de nous faire comprendre que c’est nous tous qui sommes concernés. L’objectif est d’améliorer la situation de l’humanité dans tous les secteurs de la société. A New York, l’accent a été mis sur tous les problèmes identifiés comme étants les plus urgents dont la surpêche entre autre choses.

On ne pourra pas faire l’économie de partenariats publics-privés, de partenariats scientifiques, politiques y compris dans la société civile pour parvenir à des solutions. Ce n’est pas du côté de la finance ou de la politique seule que les solutions viendront. Ce sera plutôt grâce à un travail en commun que l’on aura le plus de chance de trouver des solutions.

De nombreux chantiers sont à traiter comme les pollutions plastiques qui sont un problème imminent. On peut faire beaucoup de choses facilement et rapidement grâce au secteur économique et à la société civile. Des lois peuvent être votées. La pollution est un premier problème identifié mais il y en a d’autres qui sont liés. Un constat alarmant a été dressé sur l’acidification des océans par exemple, qui va plus vite que ce qui a été prédit scientifiquement. Pour régler ce problème, de grandes organisations, de grandes réunions internationales sur l’acidification des océans ont été créées il y a très peu de temps pour étudier ce phénomène dans un premier temps et le combattre enfin dans un second temps. Beaucoup des problèmes que l’on rencontre dans l’océan sont liés au climat. L’accord de Paris reste très important et doit être encore renforcé.

Cette conférence océan représente un pas dans la bonne direction dans la mesure où toute la communauté scientifique était présente ici à New York. Le fait qu’ils se soient réunis pour évoquer les océans est un bon pas. Il s’agissait donc d’un débat global qui se devait d’être « inclusive ». Comprenez par-là que toutes les thématiques discutées sont liées, que ce soit l’océan, le climat, l’activité économique, l’économie circulaire. On ne résoudra pas l’un des problème sans les autres. Cette conférence va dans cette direction. C’est en cela que c’est un pas significatif qui a été réalisé lors de cette conférence.

La COP 21 est un bon exemple d’engagement des parties engagées, mais ce n’est pas encore un accord contraignant qui exige aux Etats de faire des choses précises, d’atteindre des objectifs fermes et rigoureux. Le partenariat force les partenaires à travailler ensemble. Ceux qui ne veulent pas avancer sont mis en minorité. La question de la pêche non durable qui détruit l’éco-système a été mise sur la table.

Les deux périls mis en avant par l'organisation des Nations Unies sont la surpêche et la pollution. Selon un communiqué, 30% des stocks de poisson sont sur exploité et 50% sont complètement sur exploités. A deux problèmes concrets, quelles solutions pragmatiques peuvent être adoptées dans un avenir à plus ou moins court terme ?

On sait pourquoi les réserves de poissons sont surexploitées. On sait également ou cela se passe. Il s’agit dans la plupart des cas de pêches illégales et non rapportées. Il faut les combattre en prenant des mesure sur l’état du port en contrôlant les bateaux, en effectuant des contrôles en mer et également dans l’espace maritime mondial. Aujourd’hui, il y a aussi les problèmes de corruption qui minent cette lutte. Les questions de protections de l’océan sont plus larges que les océans en eux-même. Il y a beaucoup de problèmes annexes qui concernent les océans. Cela touche les systèmes étatiques, les systèmes économiques. Des engagements ont été pris par les armateurs, de la pêche thonière notamment pour réduire la pêche illicite. Les thoniers Japonais sont bien connus, mais les Chinois et les Coréens sont tout aussi actif dans cette pêche. Il sont de grands tricheurs. On observe des moratoires en Chine mais ils ne vont pas empêcher ces pêcheurs d’aller ailleurs, hors de leurs mers.

J’ai la conviction que les outils de surveillance vont s’étendre et permettre de contrôler et demander des comptes aux pêcheurs.

Quelles sont les chances que cette conférence aboutissent sachant que chaque pays exploite individuellement les ressources marines, pêche et hydrocarbure selon des besoins propres ?

La première étape qui a été accomplie ici est de comprendre les symptômes. La recherche est là pour comprendre comment fonctionne l’océan pour savoir ou appliquer des remèdes. Aujourd’hui, on en est là. Si vous vous intéressez à la régularisation des plateformes d’hydrocarbures offshore, ce sont les accords de Paris qu’il faudra convoquer. Si vous vous intéressez aux travailleurs de la mer, c’est l’Organisation Mondiale du Commerce qui intervient. Ce qui ressort de cette Conférence, c’est que les problèmes de l’océan doit être réglé dans touts les compartiments de la société. CE ne sont pas les gens issus du monde de la mer ou de la pêche qui doivent être mobilisés mais tous le monde. La Communauté Internationale a pris ces enjeux en considération durant toute cette semaine à New York.