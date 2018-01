Et la plus grande menace météorologique pour la planète à l’heure du dérèglement climatique est… (indice : pas les ouragans !)

Atlantico : Les inondations pourraient devenir la catastrophe naturelle la plus coûteuse, tant en termes de vie humaines perdues que d'économie, d'ici à 2040 selon le "Potsdam institute for climate impact research". Comment expliquer ce résultat et quels pays seraient les plus concernés ?

Emmanuel Garnier : D’emblée, il faut insister sur le fait que les résultats présentés dans l’article reposent sur une démarche essentiellement fondée sur la modélisation et non sur une étude exhaustive, et inscrite dans la durée (au moins 200 ans), de « vrais » aléas inondations répertoriés et estimés en termes de sévérité et de dommages. Déclarer que ce type d’extrême est la 1ère catastrophe à l’aune des coûts qu’elle engendre n’est pas en soi, un scoop scientifique. L’historien sait pertinemment qu’il s’agit d’un facteur de permanence historique.

Plus simplement, depuis au moins le XVIe siècle, les archives démontrent que l’inondation était déjà LE désastre naturel engendrant les dégâts les plus sévère et, par conséquent, le plus coûteux. Pour s’en convaincre, il suffit de se souvenir de l’inondation de l’hiver 1784 qui toucha l’ensemble de l’Europe en raison d’un redoux brutal à l’origine de la fonte soudaine du manteau neigeux.

Or l’étude récemment publiée par l’institut de Potsdam, et la modélisation qui en découle, repose sur des séries d’événements très courtes, comprises entre 1971 et 2004, autrement dit, le début de l’essor de la couverture assurantielle à l’origine d’un enregistrement plus systématique des inondations. Par conséquent, le jeu de données est très court chronologiquement, ce qui biaise forcément les résultats et les enseignements que l’on peut en tirer. Ainsi, au lendemain des inondations de la Seine de juin 2016, beaucoup affirmèrent, sans autre forme de procès, que ce type d’inondation en période estivale était totalement inédit et, en conséquence, ils y voyaient une preuve supplémentaire du changement climatique. Or, depuis, une étude historique en cours conduite pour l’Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs prouve que ce type d’événement a été beaucoup plus fréquent que l’on ne le pense. Il devrait donc contribuer à modifier considérablement son caractère « inédit » à l’échelle du bassin de la Seine et raccourcir les périodes de retour calculées par les modèles. En revanche, l’approche historique révèle qu’il n’y avait plus eu d’inondations entre mai et septembre depuis les années 1950. Cette perte de mémoire explique donc très vraisemblablement l’effet de surprise de juin 2016.

En pratique, plus que le changement climatique, c’est bien davantage la vulnérabilité qui est en cause. Autrement dit, que l’on se situe dans les pays développés ou des pays pauvres, tous ont en commun d’avoir oublié le principe de précaution élémentaire de leurs devanciers consistant à ne pas bâtir dans les lits d’inondation des cours d’eau. De facto, pour des raisons diverses, et parfois légitimes, comme la démographie galopante ou plus triviaux, comme la spéculation immobilière, les sociétés ont développé une urbanisation au plus près de l’eau qui, forcément a augmenté l’exposition au risque des biens et des personnes. Dans ces conditions, il est évident que le coût des inondations ne peut qu’augmenter, même si, ce qui ne sera pas le cas d’après les climatologues, le climat et les extrêmes restaient constants. En la matière, il est évident que les Etats ne sont pas égaux face à l’aléa. Plus précisément, les plus riches pourront certainement plus facilement investir dans des mesures d’adaptation que les pays contraints par une paupérisation importante, une natalité soutenue et des structures étatiques défaillantes.