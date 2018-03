Avalanches meurtrières en série : pourquoi ça n’est malheureusement que le début...

Atlantico : Avec le réchauffement climatique, a-t-on affaire, tout d'abord, à une augmentation du nombre d'avalanches ?

Samuel Morin : Cela dépend de quelle avalanche on parle. S'agit-il d'avalanches déclenchées par des skieurs ou d'avalanches naturelles ? Pour ce qui est de celles déclenchées par l'homme en montagne, il n'y a pas d'étude qui a été faite sur une augmentation ou non des risques en raison des tendances climatiques, tout simplement parce que les conditions d'enneigement sont très variables d'une année à l'autre et que le nombre de décès est surtout très lié au comportement des skieurs et la prise en compte ou non des avertissements par ceux-ci.

Tant qu'il y aura assez de neige pour skier, il y aura à s'occuper de ce risque d'avalanches.

Pour ce qui est des avalanches naturelles, qui touchent plus les infrastructures et habitations, elles se produisent dans deux cas de figures. Il y a celles qui adviennent après de grosses chutes de neige comme on a pu en connaître au mois de janvier ou encore il y a quelques jours dans certaines régions. Et celles qui surviennent à la suite de modification de l'état du manteau neigeux, par exemple à une pluie qui peut déclencher une avalanche. Ces avalanches sont très peu meurtrières aujourd'hui, en tout cas moins qu'il y a quelques années. C'est évidemment lié à la prévention et à la mise en place d'équipes de surveillance. Elles continuent cependant toujours à faire des dégâts, et quand elles en font, en font des gros, comme à Galtür en Autriche en 1999 ou celle qui a touché le Gran Sasso en Italie l'année dernière. Il s'agit dans ces cas d'avalanches "spontanées" ou "naturelles".

En France, nous faisons l'inventaire des avalanches, dans "l'enquête permanente des avalanches" effectuée par l'IRTEA sous l'égide du ministère de l'Écologie. Ils s'appuient beaucoup sur l'ONF pour recenser les avalanches, et nous les aidons aussi régulièrement. Ce qu'on observe c'est une tendance à la baisse du nombre total des avalanches depuis une trentaine d'années après un optimum à la fin des années 1970 et début des années 1980. Mais cela n'empêche pas des hivers très avalancheux comme celui qu'on vit cette année, et cela modifie le caractère des avalanches. Dans un hiver "classique", on a plus d'avalanches "froides" autour du mois de janvier, constituées de poudreuse. Et plus tard dans la saison, des "avalanches de fonte" ou "avalanches humides".

On observe dès lors que les avalanches humides sont plus fréquentes et qu'elles surviennent parfois plus tôt dans la saison à la suite d'épisodes de pluie parfois en haute-altitude. C'est ce qu'on observe en France mais aussi en Suisse chez nos collègues de Davos et chez d'autres.

Les modifications du climat ont donc une incidence sur les avalanches, car la neige dépend du climat, mais elle modifie plus les types d'avalanches qu'elles augmentent où font baisser le nombre total.

On a pu observer des avalanches exceptionnelles dans des plus grands massifs comme celle géante survenue en l'Himalaya en 2016 ?

Ce ne sont pas des avalanches de neige à proprement parler, mais des glaciers qui se détachent. Les avalanches dont nous parlions jusqu'ici concernent des neiges qui ne restent pas d'une saison à une autre. Ici il s'agit de "neiges éternelles" ou de glacier qui se forme par comme on dit. Ces événements sont exceptionnels, et il est très difficile d'attribuer les causes d'un seul événement isolé au changement climatique. On ne peut observer cela que quand il y a récurrence et voir s'il a des chances de se produire plus ou moins souvent avec le changement climatique.