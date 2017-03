Vers un nouveau krach pétrolier ?

Depuis quelques jours les pressions s’intensifient sur le pétrole : les cours ont oscillés, de janvier à mars, entre 52 et 54$ sur le WTI et ont soudainement reflué près de 48$ vendredi dans la soirée. Plusieurs séances à -2% à -4% rappellent les jours difficiles connus il y a un peu plus d’un an. Les pessimistes évoquent à la moindre baisse l’arrivée imminente d’un krach. Nous n’en sommes pas là mais quelques éléments méritent d’être analysés attentivement.

Il faut toujours un déclencheur pour générer un recul de 10% sur un marché quel qu’il soit. Dans le cas du WTI la semaine dernière le détonateur a été la publication des stocks de pétrole américains : ils ont progressé, pour la 9ème semaine consécutive, et ont atteint des niveaux records !

Les opérateurs n’avaient pas trop pris en compte la progression des stocks ces derniers temps.

En effet l’idée générale sur le marché du pétrole était que l’accord de l’OPEP conclu en décembre allait permettre une belle hausse des cours de l’or noir. L’argument était simple : tous les membres de l’OPEP avaient signé l’accord de réduction de production…donc plus de problème, les cours devaient partir à la hausse. D’ailleurs sur les marchés à terme, jamais autant de positions "acheteuses" n’avaient été enregistrées. Les spéculateurs attirés par un gain rapide et facile étaient là…

Et puis, les grains de sable ont commencé à s’accumuler : les stocks en hausse chaque semaine on l’a vu, des chiffres de production en Russie et surtout l’explosion de la production américaine.

La production Russe annoncée début mars a effectivement sérieusement douché les plus optimistes : aucun ralentissement n’était réellement perceptible. Beaucoup ont revécu des dizaines d’accords précédents que finalement peu de producteurs ne respectent…les Russes en premier. Mauvais présage.

Le point clé finalement, une fois de plus réside dans la production de gaz de schiste américain : le rebond des prix du pétrole sur les 9 derniers mois de 2016, a permis aux producteurs américains de repartir à fonds dans l’exploitation de pétrole et de largement compenser la baisse, légère, de la production des membres de l’OPEP.

Les producteurs américains ont aussi pris la mesure de l’attitude de leur nouveau président…DonaldTrump est effectivement totalement décomplexé vis-à-vis de la production de pétrole de schiste : l’écologie et la préservation de la planète passent au second plan.

Le résultat de tout cela est que la production est largement supérieure à la demande. La baisse des prix est somme toute logique et d’autant plus forte que le consensus a été pris à contre-pied.

Nous pensons qu’il faut se méfier des consolidations sur le pétrole : cela peut facilement dégénérer et peut avoir des conséquences sur l’ensemble des autres actifs.