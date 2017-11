Des Thématiques d’investissement pour 2018

Notre réflexion stratégique demeure globalement inchangée : nous restons relativement confiants sur la croissance mondiale. L’économie américaine se porte bien, la Zone Euro accélère et les pays émergents sortent progressivement d’une situation délicate. Les taux d’intérêt, même s’ils montent un peu, devraient rester relativement bas ; enfin, l’inflation, si pénalisante pour l’épargne, ne semble pas devoir trop monter. L’investissement en actions, en particulier européenne, reste donc au cœur de notre stratégie.

« En Europe, nous gardons une bonne place aux valeurs de taille moyenne »

L’univers des valeurs dites « moyennes » est, selon nous, structurellement un excellent vivier pour trouver de bons supports d’investissement. La première raison est que, sur la durée, la croissance bénéficiaire de ce segment est supérieure à celui des grandes valeurs de la cote. Sur 2018 et 2019, les perspectives restent bonnes avec une visibilité très satisfaisante. Deuxième raison : les actionnaires de ces entreprises sont généralement très impliqués dans la gestion « quotidienne » ce qui contribue à un bon alignement des intérêts avec les nôtres en tant qu’investisseur. La troisième raison est un « bonus », nous n’achetons pas pour cette raison mais parmi les valeurs moyennes figurent de nombreux candidats à des OPA, ce qui fait régulièrement monter les valorisations boursières et donc les cours de bourse.

« Malgré la hausse récente Il reste possible de trouver des idées d’investissements »

La hausse de ces derniers mois doit inciter à une certaine prudence et en tout cas à une grande sélectivité. On l’a vu encore récemment, lors de la communication des résultats du 3ème trimestre : la moindre déconvenue sur les chiffres annoncés ou sur les perspectives était durement sanctionnée. Pourtant, il est possible, dans cet immense vivier d’investissement, de trouver des entreprises affichant une bonne dynamique de croissance avec une visibilité très correcte.

« Le thème de la transformation digitale devrait rester porteur »

Le digital est d’ores et déjà une révolution dans la vie quotidienne et dans l’organisation des entreprises. Il bouleverse de nombreux modèles économiques traditionnels. C’est une menace pour beaucoup d’entreprises…mais une opportunité pour des acteurs de taille moindre qui nous intéressent particulièrement. Parmi nos favorites dans cette thématique, nous suivons particulièrement Cancom (Allemagne) société de services et de ventes de produits informatiques qui se concentre de plus en plus sur les services. Dans nos favorites figure aussi : Wirecard qui opère dans le secteur des services de paiement et traitement sur Internet dans le monde entier. La croissance du secteur et de l’entreprise a toutes les raisons de se poursuivre sur un rythme élevé. Altran, Econocom, Freenet, AT &S Nemetscheck ou Reply figurent aussi dans nos valeurs suivies.