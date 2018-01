Restez investi en actions…en gardant un œil sur les taux

L’année démarre en fanfare sur les actions partout dans le monde. Les chiffres économiques sont globalement toujours aussi bons. Il n’est pas rare que des records datant de 10 ou 15 ans soient publiés sur certaines données de production industrielle ou de consommation. Les spécialistes de sélection de valeurs trouvent aussi dans les publications de résultats des entreprises de quoi justifier leurs choix sur de nombreuses valeurs. C’est vrai aux Etats-Unis depuis des mois, cela devient chaque mois plus justifié également en Europe, au Japon ou dans de nombreux pays émergents.

Aux Etats-Unis, la faiblesse du Dollar, les mesures fiscales de D.Trump donnent un nouvel élan d’optimisme.

En zone Euro ou au Japon, les résultats des entreprises sont les meilleurs depuis la période de crise, enfin les entreprises localisées dans les pays émergents bénéficient de la faiblesse du Dollar et de la vigueur économique enregistrée un peu partout dans le monde. Le rebond des matières premières leur profite aussi largement ; il n’est pas rare de trouver des entreprises avec des progressions de résultats de plus de 20% par rapport à l’année précédente.

Nous sommes un peu plus sceptiques pour les Etats-Unis mais, là comme ailleurs, les perspectives restent bonnes pour les entreprises que ce soit en termes de chiffres d’affaires et de résultats. En Zone Euro, Les excellentes données publiées concernant la production manufacturière la semaine dernière en Allemagne ou en France laissent espérer que la tendance se poursuive. Il va de même pour les études prospectives (enquêtes auprès des chefs d’entreprises) qui, elles aussi, amplifient l’optimisme en vigueur pour l’ensemble du vieux continent.

Ce que les intervenants de marché appellent le « momentum » devrait donc rester favorable à l’investissement en actions. Nous pensons que les chiffres que vont publier les entreprises dans quelques semaines devraient conforter l’ambiance favorable sur les marchés. Depuis plusieurs mois, beaucoup rappellent que les valorisations des actions sont particulièrement élevées. Ce calcul prend en compte le prix du titre et ses résultats ; le niveau des taux d’intérêts est, lui, déterminant pour se projeter dans le futur.

Le fait que les résultats soient en nette hausse depuis quelques mois relativise donc la cherté des actions. Par contre, il est clair que le fait que les taux soient particulièrement bas a justifié (et justifie encore) de privilégier les actions…mais l’ambiance pourrait changer rapidement. En effet, une hausse rapide et forte des taux longs aurait plusieurs impacts. Tout d’abord, un impact « mécanique » de valorisation impliquant un ajustement à la baisse du prix des actions mais, et c’est probablement le plus significatif, cela pourrait « casser » au moins un temps, le momentum actuel.

Pour le moment, les taux longs sont tellement bas qu’une petite hausse serait probablement sans effet…mais l’ambiance favorable actuelle pourrait être altérée par une hausse trop rapide et trop ample. C’est donc clairement l’indicateur que nous surveillons particulièrement en ce moment.