Quelques idées d'achat

Les actions américaines paraissent un peu chères. L’économie pourrait profiter du plan fiscal de Trump mais après 8 ans de croissance ininterrompue une accélération semble peu probable. D’autre part, la FED puis en 2018, la BCE envisage de revenir à une forme de « normalisation » de leurs politiques monétaires : cela devrait provoquer une tension sur les taux et donc peser sur les cours de la partie obligataire.

Nous recommandons d’investir plutôt sur les actions Européennes pour profiter de l’amélioration de l’économie de la Zone. Les marchés actions Européens ont déjà bien anticipés et ont progressé ces derniers mois mais il nous semble que certaines valeurs sont encore en retard et offrent encore un potentiel.

Comme souvent dans ces chroniques, il est hors de question de conseiller un investissement sur ces seules valeurs pour des poids trop important surtout pour des épargnants qui commenceraient des investissements. D’autres supports doivent constituer le socle d’un portefeuille de particulier.

Ces précautions prises, nous sommes à l’achat sur Nexans , VTG et Econocom.

Nexans (entreprise Française) est un des leaders mondiaux de l’industrie du câble. L’entreprise a des clients dans de nombreux secteurs depuis les réseaux d’énergie, les télécommunications ou les ressources énergétiques ou les transports. Il emploie plus de 26000 personnes à travers le monde. Le groupe connaît une croissance assez élevée de son activité : +9% au 1er semestre 2017 avec une rentabilité en nette progression. L’entreprise a développé d’énormes efforts depuis 2 ans pour améliorer sa productivité et sa capacité d’innovation. Ces efforts portent progressivement leurs fruits et permettent d’envisager une poursuite de la croissance rentable, éventuellement en procédant à des acquisitions très ciblées. Achat à 48.9€.

VTG (entreprise Allemande) est une société du secteur des transports essentiellement ferroviaire. Elle emploie un peu moins de 1500 personnes et fourni du matériel et des services concernant le fret et le transport par rail. Elle est leader en Europe avec une flotte de plus de 50000 wagons. A long-terme elle idéalement placé pour profiter de la tendance lourde vers les transports de fret par voie ferrée et à plus court-terme par la reprise qui se dessine en Zone Euro. L’acquisition récente de Nacco, 4è loueur de wagon Européen devrait être profitable dès 2018. Achat vers 47.3€

Econocom (entreprise Belge) est spécialisée dans les services liés à la transformation numérique ; elle emploie plus de 10000 personnes et est présente dans 19 pays. Elle évolue dans un secteur extrêmement porteur. Compte tenu de sa croissance forte (près de +10% par an de Chiffre d’Affaires) le titre nous semble sous valorisé. La raison probable de ce retard nous semble se situer dans les acquisitions réalisées ces derniers temps : les marchés sont toujours réticents dans un premier temps sur ce type d’opérations. Nous pensons qu’à moyen terme Econocom s’est renforcé et a acquis ou des expertises ou des clients…ce qui devrait se retrouver dans les chiffres d’activité et de profitabilité. Achat vers 6.35€.