Quelle semaine ! Restez l’arme aux pieds…

8 conseils et 7 mythes à connaître pour (enfin) optimiser l’usage de la batterie de votre smartphone Il vous est tous déjà arrivé de vous retrouver dans cette situation : alors que tout va bien et que vous vous trouvez hors de chez vous, patatras ! Votre batterie de smartphone est vidée.

Ces virus qui tombent de l'atmosphère ; La planète Vénus comme vous ne l'avez jamais vue Et aussi : L'ordinateur quantique d'IBM passe un test en physique nucléaire ; La Lune aurait une forme anormale à cause de l'histoire de la Terre ; L'écrevisse marbrée, une nouvelle espèce terriblement invasive, se reproduit sans mâle

Faut-il arrêter de manger des produits de la mer ? Des scientifiques importants commencent à se poser sérieusement la question Face à la menace que représente la raréfaction des stocks de poissons pour l'équilibre des océans, plusieurs scientifiques appellent à la fin de la consommation de produits de la mer.

La cigarette tue ? Sans blague (à tabac) ! Selon le Comité national contre le tabagisme, les fabricants tricheraient à la baisse sur les quantités de goudron et de nicotine contenues dans leurs cigarettes. Oui, OK, et alors ?

Du Dhimmi à la dhimmitude : chronique d’une soumission annoncée de l’Europe, rencontre avec l’écrivain islamiquement incorrecte Bat Yé’or Pour faire suite aux deux premiers épisodes sur le terrorisme islamiste et la psychologie du jihadisme, Alexandre del Valle nous livre ici un très riche entretien avec la spécialiste mondiale du Jihad et de la dhimmitude, l’historienne anglo-égyptienne Bat Yé’or, qui fut la première à expliquer les mécanismes historiques de la capitulation de l’Europe et de l’Occident face à l’islamisme conquérant.

Les supporters déçus mangent plus gras ; Pourquoi le brocoli est-il un bon protecteur ? Et aussi : Antibiotiques : même une faible dose induit la résistance bactérienne ; Tout savoir sur le régime méditerranéen ; Pourquoi le thé est-il moins excitant s'il infuse longtemps ?