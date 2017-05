Que faire sur les marchés après le vote du 7 mai ?

A écouter les commentaires dimanche soir sur les plateaux TV, on sent bien que la campagne pour les législatives est déjà lancée. Une nouvelle phase politique commence. Les marchés, eux, continueront d’évoluer d’ici l’échéance de juin. Est-ce que pour votre épargne des décisions sont à prendre dès maintenant ?

Notre réponse est simple : ne changez rien sur le plan « stratégique », ajustez éventuellement vos positions sur un plan plus tactique.

Lundi 8 mai les actions françaises, après une première demi-heure en hausse, se sont retournées pour évoluer en territoire négatif. Elles ont respecté un adage bien connu des investisseurs selon lequel « on achète la rumeur et on vend la nouvelle ». L’élection de M. Macron était largement « dans les cours », les sondages français étaient très clairs et anticipaient tous le résultat correctement. Les marchés actions avaient donc pris de la hauteur entre les 2 tours de l’élection avec une hausse de plus de 6% en 15 jours pour le CAC40.

Tactiquement, comme nous l’avons fait pour nos portefeuilles en gestion, quelques prises de profits sur des positions en forte plus-values et désormais à leur prix nous semblent possibles. Il n’y a pas de changement fondamental dans nos anticipations mais une gestion saine des équilibres de portefeuilles nécessite parfois ce type de décisions.

Stratégiquement, nous considérons qu’il faut rester investi en actions européennes et françaises en particulier.

Plusieurs raisons justifient cet avis.

1- L’élection de M. Macron conforte la solidité de la zone Euro et offre une meilleure visibilité pour l’ensemble des investisseurs en France et à l’international. L’éclatement de la zone Euro n’est plus d’actualité. La décote politique dont souffrait les marchés actions Européens devrait se réduire. Les flux d’investissement venant de l’étranger qui se sont déjà redressés pourraient ainsi se poursuivre. Cela devrait porter les actions européennes vers des niveaux plus élevés.

2- L’incertitude politique française levée, les marchés français et européens en général pourrait combler encore un peu l’énorme décote politique dont ils souffrent depuis plusieurs années vis-à-vis du marché américain. La valorisation des entreprises européennes reste encore largement inférieure à celles des entreprises américaines. Une partie du retard a été résorbée ces derniers jours mais il en reste encore beaucoup à faire… cela se fera désormais plus lentement mais c’est aussi un argument en faveur des actions européennes.

3- Les facteurs plus fondamentaux de l’économie et des résultats des entreprises pourraient reprendre le dessus et guider les investissements vers les actions européennes. Les données étant plutôt bonnes et en tout cas en amélioration les investisseurs auront d’ici quelques semaines toutes les raisons pour chercher des idées d’investissements en Europe plutôt qu’aux Etats-Unis. Le décalage de cycle entre l’Europe et les Etats-Unis justifierait ce choix. En effet, le cycle américain semble plus avancé que celui de l’Europe, qui n’est qu’à son début.