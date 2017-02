Prendre des bénéfices au-dessus de 4900 sur le CAC40

Les marchés battent record sur record aux Etats-Unis. Le Dow-Jones a franchi récemment la barre des 20000 et s’attaque déjà aux 21000, le Nasdaq a dépassé les plus hauts atteints en 2000 au plus fort de la bulle internet…les marchés européens, malgré un environnement politique chahuté, suivent à distance les performances américaines. Les devises sont revenues au calme, le pétrole s’est stabilisé au-dessus de 55$. Les marchés émergents, sur lesquels nous étions très prudents, ont réussi un très beau parcours depuis plusieurs semaines.

Même les marchés obligataires, avec des évolutions en dent de scie, ont finalement plutôt bien résisté. Les emprunts d’état ont, certes, une performance légèrement négative mais les emprunts émis par les entreprises affichent de bonnes performances. Même les obligations des pays émergents affichent des gains depuis le début d’année.

Le contraste avec la situation connue en février 2016, il y a tout juste un an, est quasiment total. Mais autant nous refusions totalement la panique l’an dernier à cet époque, autant nous ne nous laissons pas bercer par l’ambiance de douce euphorie qui gagne les marchés depuis quelques semaines.

Sans refaire l’histoire des marchés, il est intéressant de comprendre les raisons de la hausse. Quoiqu’on en pense, les chiffres sont là : l’économie mondiale continue de croître un peu partout dans le monde. Les chiffres de la zone Euro sont bons : la consommation des ménages, l’investissement des entreprises ou la production industrielle connaissent une période d’embellie très nette. Le chômage, même si la situation demeure difficile dans de nombreuses zones, diminue progressivement. Les Etats-Unis poursuivent leur croissance, la Chine résiste bien malgré des déséquilibres inquiétants et les pays émergents ont repris un peu d’air grâce au rebond des matières premières.

Les entreprises voient globalement leurs marges s’améliorer et procèdent à des investissements de manière plus marquée… La liquidité demeurant très forte sur les marchés grâce aux Banques Centrales, les investisseurs poursuivent leurs achats sur les marchés.

Enfin l’élection de D.Trump a été abordée de manière très pragmatique par la sphère économique : Il a promis une baisse des impôts importante et une vague d’investissement public. Le monde du business a rapidement fait ses calculs : la profitabilité va augmenter et les entreprises vont pouvoir se désendetter massivement.

Tout ceci justifie le niveau actuel des marchés.

La question est de savoir si la dynamique actuelle peut se poursuivre ?

Deux éléments nous semblent devoir se poursuivre : la croissance économique, qui restera modérée, et la bonne tenue des résultats des entreprises. Ce sont deux raisons fondamentales qui nous font être plutôt optimistes pour 2017. Par conséquent, nous garderons, toute chose égale par ailleurs un biais positif sur les marchés tant que ces deux éléments seront là.