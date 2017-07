Le message des marchés de taux

Depuis plusieurs mois, rien ne semble pouvoir entraver la progression des marchés actions…ni le Brexit, ni Trump ni les tensions géopolitiques de ces dernières semaines !

Cette semaine les taux longs ont progressé un peu partout dans le monde. Un doute s’est emparé des marchés actions. La crainte est de voir Les entreprises devoir faire face à un renchérissement de leurs couts de financement ces prochaines années. Il est probable que cela pèsera sur leur rentabilité…

Rarement sur les marchés un mouvement aura été autant annoncé, prévu et intégré que la « hausse des taux ». Nous sommes pour notre part largement absent des investissements obligataires longs depuis plusieurs mois : il n’y a, selon nous, pas grand-chose à gagner à investir dans les obligations de manière massive. Force est néanmoins de reconnaitre que depuis quelques semaines la tonalité a changé sur les marchés obligataires. Les Banques Centrales communiquent de plus en plus sur un retour à la normale de leur politique monétaire.

La FED a expliqué qu’elle allait poursuivre les hausses de ses taux courts et surtout a indiqué comment elle allait réduire la taille de son bilan.

Pas de doute : elle va donc réduire les injections de liquidités. Même la BCE, jusque-là très accommodante, commence elle aussi à envisager un « relatif » retour à la normale. En clair, il y aura moins de liquidités dans l’économie.

La communication est parfaitement calibrée : les Banques Centrales se rappellent avec angoisse les conséquences d’une mauvaise communication pour les marchés obligataires. Ceux qui avaient des positions sur les marchés obligataires en 1994 s’en souviennent douloureusement. De fait, les responsables de la FED ou de la BCE se succèdent pour dire que les mouvements seront progressifs, sous contrôle et étalés dans le temps.

Les marchés actions pourraient donc désormais intégrer ce facteur dans leurs anticipations pour la suite.

Certains secteurs ont pris en compte cette nouvelle donne en particulier aux Etats-Unis. Le secteur de la technologie, grand gagnant de la période de l’argent facile, a nettement reculé depuis quelques semaines. Apple : -8% ; Google -7% ou Netflix -11%. A l’inverse le secteur bancaire, pénalisé en termes de rentabilité par des niveaux de taux trop bas, a pour sa part rebondi depuis ses points bas de fin juin. Le mouvement a également concerné les valeurs bancaires européennes avec un rebond de 12% de BNP depuis fin juin.

Encore une fois tout est question de mesure :