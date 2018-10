Krach boursier ou simple correction

Et aussi : Europe : la lune de Jupiter serait hérissée de pics de glace de 15 m de haut ; Un véhicule expérimental X pour tester le vol hypersonique ; Curiosity a changé de cerveau et devrait bientôt reprendre du service

La courbe de dépense énergétique liée au streaming augmente de 8% par an depuis plusieurs années. En 2030, cette technologie pourrait représenter 20% de la consommation électrique mondiale.

Et aussi : Le frère de Kate Middleton, ruiné et... recasé (professionnellement), Marc-Olivier Fogile, papa heureux grâce à la GPA.

Mais aussi la sobriété existentielle d’une Saxonne chic, des soufflets qui donnent de l’esprit au temps, l’élégance de la vraie « touche française » et la plongeuse qui nous replonge six décennies plus tôt…