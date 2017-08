La croissance soutient les marchés…malgré les risques

Les investisseurs sont toujours influencés par deux faits majeurs :

- L’économie mondiale reste bien orientée

- Les liquidités sont toujours abondantes et les taux très bas ; ceci étant, bien sûr, la conséquence de la politique monétaire menée par les banques centrales.

Il subsiste toujours des risques, parfois potentiellement importants, mais aucun pour le moment n’a pu faire réellement dérailler la mécanique haussière des marchés boursiers.

L’économie mondiale connaît une embellie, finalement assez rare depuis plusieurs années : même s’il y a des nuances, aucune zone n’est à l’arrêt. La Zone Euro et l’Asie, qui avaient souffert pendant la crise, commencent à se reprendre et ont encore un bon potentiel de croissance.

La Chine retrouve un rôle d’entraînement sur l’Asie bien sûr mais aussi sur d’autres pays émergents en leur achetant pétrole et d’autres matières premières.

Les Etats-Unis connaissent une croissance aux alentours de 2% ce qui peut sembler modérée sur le plan historique mais continue de créer des emplois. La baisse du chômage, désormais sur des historiquement bas, profite pleinement à la consommation même si les hausses de salaires sont toujours relativement faibles.

La croissance de l’économie mondiale est également reflétée dans la hausse du commerce international. Il subsiste un potentiel significatif de progression des échanges : en effet, les effets de la crise commencent simplement à s’effacer, le montant des échanges mondiaux annuels est, pour le moment, simplement revenu à sa « moyenne » historique.

Les marges des entreprises s’améliorent aussi. Ce phénomène est plus sensible dans les régions qui étaient en retard : la Zone Euro en premier lieu. La consommation et l’investissement des entreprises sont également orientés à la hausse un peu partout dans le monde.

Pour le moment, les banques centrales gardent le cap : la liquidité reste abondante et les taux longs et courts s’affichent toujours sur des niveaux historiquement très bas.

Ces éléments (économie en croissance et politique des banques centrales) constituent un environnement favorable à l’investissement en actions. L’été, sur ce plan, n’a pas changé fondamentalement notre vision stratégique à moyen / long-terme.

Pour le moment les risques ne sont pas jugés suffisants pour faire dérailler la dynamique de croissance de l’économie mondiale.

A court-terme, la politique américaine et l’attitude des banques centrales pourraient néanmoins conduire à nuancer les perspectives.

Pendant l’été, D.Trump a rencontré un certain nombre de difficultés avec son propre camp. Il pourrait de ce fait connaître des déconvenues pour faire passer son plan fiscal. L’enjeu est important car les marchés attendent un geste significatif en faveur des entreprises. Le plan de réduction d’impôt promis par D. Trump justifie pour partie la bonne tenue des actions américaines depuis plusieurs mois. Une déconvenue sur ce point serait probablement sanctionnée nettement.