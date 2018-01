Apple : 38 Milliards d’impôts

Apple a annoncé la semaine que la société allait rapatrier les liquidités « parquées » à l’étranger…au passage, elle va devoir s’acquitter d’un impôt de 38 Milliards pour solder en une fois la taxe mise en œuvre suite à la réforme fiscale de D.Trump. Les analystes estiment qu’un tel montant d’impôts s’explique par le fait qu’Apple rapatrie pratiquement l’intégralité des réserves constituées à l’étranger.

La société a communiqué en chiffrant à plus de 350 Mads de Dollars l’impact direct de ce retour des capitaux pour l’économie américaine sur les 5 prochaines années.

La firme à la pomme est la première grande compagnie à annoncer un plan aussi important.

D. Trump, en guerre plus ou moins ouverte avec les géants américains de la Tech, a bien sûr salué cette nouvelle et a annoncé que de nombreuses autres entreprises allaient suivre l’exemple de la firme dirigée par Tim Cook.

Apple ouvre la voie pour l’aspect rapatriement mais en fin d’année de nombreuses entreprises comme Walmart ou Fiat pour sa structure américaine ont annoncé des hausses de salaires minimum ( de 9 à 11$ ) pour le distributeur ou des primes ponctuelles de 2000$ pour ses 60000 salariés pour le constructeur automobile. Apple n’est pas en reste avec ses salariés en annonçant une prime de 2500$.

La liste des investissements et des créations d’emplois aux Etats-Unis par Apple est impressionnante :

La principale mesure réside dans le plan (déjà engagé) de recours à des fournisseurs américains : impact 55 Mads de Dollars dès 2018…soit 275 Mads de $.

Abondement de 5 Mads d’un fonds visant à accompagner les efforts de recherche de start-ups travaillant déjà avec Apple.

Création d’un nouveau campus qui emploiera 20000 personnes (à embaucher).

Renforcement des investissements destinés aux datas-centers.

Ces deux derniers aspects représentent un investissement de plus de 30 Mads de $.

Ce que nous suivons de près est l’impact que toutes les mesures consécutives au plan fiscal de D.Trump pourraient avoir sur l’économie américaine. La balance financière en « net » est somme toute modeste sur 5 ans à l’échelle américaine compte tenu du fait que le plan fiscal n’est pas financé et qu’il faudra donc recourir à l’endettement…mais il ne faut pas sous-estimer les aspects « psychologiques » des mesures fiscales et la réponse des entreprises.

Il est possible que la consommation soit boostée par les mesures de distribution de primes et salaires…cela pourrait donner globalement un soutien à l’ensemble de l’économie américaine au moins pendant un temps et prolonger encore le cycle historiquement long de croissance. Tant que les investisseurs anticiperont la poursuite de ce cycle…les actions américaines continueront de bien se comporter.