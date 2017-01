2017 : l’année des devises, ça commence très fort

Les tendances lourdes à l’œuvre sont essentiellement le fait des banques centrales. En 2017, les politiques des banques centrales devraient connaître des divergences profondes qui, en toute logique devraient impacter les changes. Chaque semaine, les chiffres de l’économie américaine confirment la croissance, une progression de la création d’emplois et même depuis quelques mois une hausse marquée des salaires. La Banque Centrale Américaine, la FED, devrait donc monter les taux courts au moins 2 fois cette année.

Depuis l’élection de D.Trump et l’annonce d’un plan d’investissement massif, le marché anticipe même que les taux courts montent encore plus vite que prévu. La conséquence de tout cela sera une réduction du bilan de la Banque Centrale Américaine…et donc une raréfaction de la masse de Dollars disponibles.

Depuis le mois de novembre le Dollar a globalement progressé contre toutes les devises : l’Euro, le Yen et les devises Emergentes. Les Banques Centrales en Zone Euro et au Japon vont de leur côté continuer leur politique accommodante et donc peser sur leur devise : il y aura une augmentation des Euros et des Yens en circulation. Cette tendance « lourde » de hausse du Dollar a eu un impact d’autant plus violent sur certaines devises émergentes que celles-ci étaient, de plus, pénalisée par des situations spéciales. La Turquie par exemple, très affectée par des attentats et une économie fragilisée, a subi une pression majeure, et la Livre Turque a fortement reculé par rapport au Dollar ou à l’Euro et a atteint des plus bas historiques.

Autre tendance lourde : la baisse de la devise Chinoise. La Chine fait face à une double contrainte. D’une part, son industrie subit une baisse de compétitivité et d’autre part les sorties de capitaux s’accélèrent. Le Yuan a donc nettement reculé face au Dollar… L’arrivée de Donald Trump a accru la tension sur le Yuan : en effet de nombreux intervenants anticipent des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Les Chinois ont semblé en ce début d’année un peu déconcerté: ils ont d’abord monté leur taux courts pour empêcher la baisse du Yuan et ont pris des mesures inédites de contrôle des changes.

La Chine n’a pas été la seule à subir les foudres des tweets ou des discours de Donald Trump : le Mexique a été très souvent la cible des attaques du nouveau président Américain. Le Peso mexicain a ainsi connu une baisse très forte en accélération depuis le début 2017. Là aussi, des plus bas historiques ont été atteints.

Autre situation spécifique : la Livre britannique. Le schéma du Brexit n’est pas encore connu mais chaque déclaration faisant craindre un schéma « dur », le Hard Brexit, pèse sur la Livre. Depuis le 23 juin la Livre a reculé de 20% par rapport aux principales devises.

A contrario, le Rouble par exemple a vivement rebondi par rapport au Dollar dans le sillage de la reprise du pétrole.