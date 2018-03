Quand la vieille dame se repoudre les années et quand les papillons ne se cachent pas pour mourir : c’est l’actualité des montres à la veille du printemps

DEPANCEL : Les nouveaux horlogers français sont des petits malins…

La jeune classe horlogère française, c’est la bébête qui monte, qui monte, qui monte… Déjà triomphant lors du lancement de la nouvelle marque Koppo (cadrans en bois du Jura) sur Kickstarter, où il avait glané 180 000 euros, Clément Meynier vient de se lancer dans une seconde campagne, cette fois pour la nouvelle marque Made in France Depancel, qu’il a voulu inspirée par l’automobile : Depancel, c’est la contraction de Delage, Panhard et Facel-Vega, trois des plus fameuses références de l’histoire automobile française.

À quelques détails (le mouvement est japonais), la montre est française, puisqu’assemblée en Franche-Comté. À peine mise en place sur Kickstarter, la souscription a déjà dépassé les 150 000 euros (alors qu’il reste un mois de campagne) et elle devrait allègrement franchir le cap des 300 % à 400 % de résultat : il faut dire que la proposition est non seulement éthique [on fait travailler les professionnels français de l’horlogerie], mais aussi alléchante, avec des montres garanties à vie qui démarrent à 280 euros avec un mouvement automatique [quelles « grandes marques » suisses proposent une telle garantie à vie ?]. Après la nouvelle montre française du président Macron, cette Depancel prouve que les « petits Français » ont du génie…

MATHEY TISSOT : Les « petits suisses » ne se débrouillent pas trop mal…

La vénérable marque Mathey Tissot (née en 1886, soit 132 ans au compteur) se relance en s’offrant une cure de jeunesse côté style et côté design. Cette montre Edmond AM1886 est Swiss Made, la taille modérée (42 mm), le mouvement mécanique à remontage manuel [tout est fait pour qu’on le remarque, notamment les ouvertures du cadran sur le Calibre 98] et la réalisation résolument classique, avec guillochage, chiffres romains et PVD or rose dans le goût des montres de poche du XIXe siècle. Même si la montre est étanche à 50 m, on évitera la piscine puisqu’elle est proposée avec un simple bracelet en cuir. Une montre de belle facture : comptez tout de même dans les 3 000 euros pour vous offrir cet hommage à la tradition – un prix qui est lui aussi dans cette tradition suisse qui ne pratique jamais le câlin dans l’étiquette….

ARTYA : On sait où les papillons se cachent pour mourir…

Non, non, ce n’est pas une impression : ce sont bien des ailes de papillons – des vraies – qui décorent ce cadran : récoltées sur des papillons morts, elles sont traitées à la feuille d’or. Chaque cadran devient ainsi une œuvre d’art naturel, unique et précieuse. Mieux : le mouvement de cette montre Artya Son of Earth Butterfly est un mouvement « manufacture » (développé par Artya), dont la précision est certifiée « chronomètre » (le plus haut grade officiel pour une mécanique suisse). Il fallait bien pour ce cadran et pour ce mouvement un écrin spécial : ce boîtier en PVD noir (38 mm on ne peut plus portable par une dame) est serti de diamants, mais également paré d’inserts dans un or spécial, l’Artyor (alliage breveté par la marque). Les ailes de la jungle, l’or de la Terre et les diamants de la lumière, avec la ponctualité des Alpes suisses : une montre Artya est une démonstration environnementale que notre ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, adorerait…