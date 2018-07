Quand le soleil se couche sur les tropiques et quand le visible se fait invisible : c’est l’actualité des montres féminines d’un temps libre estival

Rêvons encore une fois très fort et imaginons une montre qui ne serait que transparence et qui aurait été sculptée dans un lingot de verre saphir – non seulement le boîtier, le fond, la « lunette » ou le bracelet (caoutchouc translucide), mais aussi le cadran et, encore plus fou, le mouvement, qui ne laisserait subsister de son âme métallique que le strict nécessaire. Même les rouages semblent taillés dans le cristal. Jusqu’aux aiguilles qui ont été épurées pour concourir à cette limpidité qui déroute le regard. Hublot a osé cette Big Bang Sapphire Tourbillon dans une logique paradoxale de « visibilité invisible » [ou l’inverse] qui n’offre plus que quelques entretoises, une poignée de vis, des chiffres épars et une couronne de remontage aux défis de la lumière. Un fascinant exercice de virtuosité esthétique…

BVLGARI : Une danse typographique sur fond de mécanique horlogère…

En regardant attentivement le cadran de cette Lvcea, déjà remarquable par ses aiguilles laquées en rouge et par sa couronne sertie d’un précieux rouge, on remarque tout de suite le « squelettage » (réduction à l’essentiel) figuratif et même typographique du mouvement, dans lequel on reconnaît les sept lettres du mot « Bvlgari » : non seulement, c’est très original (une intéressante manière de « griffer » une montre, dans l’esprit des marquages Bvlgari-Bvlgari des collections précédentes de la marque), mais c’est aussi la première fois qu’un horloger de luxe ose ainsi l’exploitation mécanique de sa propre marque – chaque lettre intégrée dans le design de ce « squelettage » étant fonctionnelle ! L’ensemble est très élégant et il est disponible dans des versions plus précieuses et plus joaillières : le sertissage des lettres crée alors sur le cadran (qui n’en est pas un) une sorte de féérie alphabétique…