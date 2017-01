Quand le poulpe prend ses aises satellitaires, quand le tonneau souffle ses bougies et quand le gorille sautille sur un cadran: c’est l’actualité des montres pendant la Wonder Week de Genève

MB&F: Une méduse qui rêverait d’être la planète Saturne…

HM7 pour Horological Machine n° 7, mais c’est en fait la huitième « machine » mécanique lancée par le laboratoire créatif MB&F (initiales du créateur indépendant genevois Maximilian Büsser and Friends) : c’est une des montres les plus épatantes de la Wonder Week genevoise, qui se termine ce week-end. Également baptisé « Aquapod », cet objet de poignet non identifié (OPNI) est, quand bien même on en douterait, une sorte de montre de plongée repensée dans une logique naïve et narrative. C’est d’abord une montre de haute horlogerie, dont le mécanisme complexe est construit autour d’un axe central couronné par un de ces « tourbillons » que les jeunesméchaniciens suisses adorent pour faire croire que leurs montres sont plus précises.

Ce mouvement s’inscrit dans une double bulle de verre saphir, qui donne à la montre un profil de méduse interstellaire, puisque ces hémisphères transparents sont cerclés par un anneau qui porte la « lunette » graduée sans laquelle cet « Aquapod » ne serait pas une vraie montre de plongée. Pas d’aiguilles : on lit l’heure grâce à des repères fixes derrière lesquels défilent les disques des heures et des minutes. Bien entendu, personne ne fera d’incursions subaquatiques avec cette « machine », mais on attend avec impatience les premiers « selfies » sur fond de coraux : l’étanchéité est promise jusqu’à 50 m de profondeur. Le caprice est coûteux et la montre rare (moins de cent pièces prévues pour le monde entier), mais la somme de subtilités techniques et l’impact des subtilités esthétiques de cette HM7 vaudront aux porteurs un impact immédiat sur leur environnement social : bref, c’est une montre conversationnelle !

JACOB & CO: Le poulpe qui se prendrait pour un horloger…

La Wonder Week genevoise (une semaine de découvertes des nouveautés de l’année) ménage toujours quelques délicieuses surprises. Si Jacob & Co, une marque indépendante d’horlogerie et joaillerie aussi créative que superlative, nous a toujours habitués à des initiatives surprenantes, la montre Astronomia a tout pour marquer le printemps. Mécaniquement, c’est déjà très pointu : quatre complications tournent sur elles-mêmes en même temps qu’elles orbitent autour du cadran à l’intérieur d’un boîtier en verre saphir qui ne cache rien. On trouve ainsi une Lune en diamant facettée en rotation permanente à l’opposé d’une Terre sphérique qui tourne elle aussi sur elle-même. Les deux autres branches de ce dispositif satellitaire portent un « tourbillon » qui oscille sur deux axes et le « cadran » des heures et des minutes, qui sera toujours dans le bon sens, en face du regard de celui qui porte la montre ; quelle que soit la place de ce « cadran » autour du boîtier. Esthétiquement, cet ensemble déjà impressionnant est coiffé d’un poulpe en titane doré qui semble s’ébattre dans cet « aquarium » de transparences mécaniques (désolé pour la photo prise au vol). Cette Astronomia céphalopodique est une pièce unique, qui se vendra au-delà du million au collectionneur qui l’a commandée.