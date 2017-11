Quand la plongeuse se passe des secondes et quand la mère Noël joue les pin-ups: c’est l’actualité des montres quand se profile l’hiver…

ULYSSE NARDIN : Une ancre de marine dont la disparition rassure…

Hier un peu malade de langueur, la manufacture suisse Ulysse Nardin s’est offert un président jeune et sportif, formé à l’école de la montre chez TAG Heuer, mais aussi au marketing de nouvelle génération chez Apple, où il avait piloté le lancement marketing de la fameuse Apple Watch, montre déjà vendue à une cinquantaine de millions d’exemplaires (en trois ans !). Ce CEO, Patrick Pruniaux, nous propose une montre, la Marine Torpilleur Military, pour encoder les nouvelles impulsions qu’il veut donner à la marque : tendance de la saison oblige, on est dans le goût vintage[les chiffres sont déjà ivoirés], dans l’inspiration historique[la montre est plus ou moins influencée par un ancien « chronomètre de marine », ces montres de poche qui étaient des instruments indispensables aux capitaines d’avant la radio et les GPS], dans le style militaire [cadran ultra-lisible, boîtier de 44 mm mat et subtilement grainé, marquage « réglementaire » rouge, etc.] et dans l’air du temps qui en revient au minimalisme [trois aiguilles en toute simplicité formelle].

Les initiés auront noté la simplification du logo, qui se trouve débarrassé de son ancre de marine et la volonté d’épurer la montre pour souligner l’essentiel de sa force – à savoir la pureté rassurante de son design. De quoi séduire les nouvelles générations, surtout à moins de 8 000 euros avec un mouvement mécanique « manufacture » (fait maison) et une gravure nautico-martiale au verso (ci-dessous). Plus direct, plus sobre, plus efficace, plus séduisant : c’est le nouveau message d’une manufacture à nouveau droit dans ses bottes – d’uniforme, bien sûr !

HEDERA : Précieuses plongeuses…

Regardez bien la montre ci-dessous et ses pierres scintillantes : c’est (presque) une vraie montre de plongée, à laquelle il ne manque que l’aiguille des secondes pour être parfaitement réglementaire ! En fait, si la lunette tournante graduée fonctionne et pourrait donc parfaitement décompter des temps de plongée et de palier, elle sert surtout de prétexte à une animation graphique qui dessine de nouvelles perspectives joaillières – dans l’esprit « La technique au service de l’esthétique ». En titane pour la légèreté, ou en or pour le bling-bling, avec plus ou moins de pierres serties, dans toutes les couleurs imaginables, cette Cyclades s’impose comme la fantaisie subaquatique par excellence, pour les grands filles très gâtées qui ne veulent pas s’en laisser compter par les grands garçons qui leur proposent de sauter dans le grand bain. Notez bien le nom de cette nouvelle maison : Hedera (c’est le nom latin du lierre) – vous la retrouverez bientôt autour de bien des poignets célèbres, sur les tapis rouges et dans les pages chics de la jet-set…