Quand la Lune se paie trois calendriers et quand le double jeu impose ses chiffres : c’est l’actualité des montres au cœur de l’été indien

Le « triple calendrier » à phases de lune a toujours été un grand classique de l’horlogerie mécanique suisse et il était fatal que la rétro-nostalgie qui redessine les collections contemporaines nous en repropose quelques-uns. La Clifton de Baume & Mercier en est un des meilleurs exemples. Pourquoi « triple calendrier » ou « calendrier complet » ? Le jour se lit sur une échelle circulaire autour du cadran (aiguille bleue à pointe rouge). Le jour dans le guichet de gauche. Le mois dans le guichet de droite. Les phases de la Lune sont indiquées tout au long du mois par ce qu’on distingue du disque lunaire dans son guichet au centre du cadran. Dans son boîtier en acier de 43 mm, le mouvement est automatique, comme on peut le vérifier à travers le fond transparent.

DE GRISOGONO : L’art impertinent du double jeu…

Non contente d’être une des plus jolies montres du marché, avec son boîtier rectangulaire « enveloppant », déclinable au masculin comme au féminin, en mode mécanique ou en tout électronique, la montre New Retro de la manufacture De Grisogono pourrait devenir une des plus amusantes propositions de l’année. Il faut y regarder de très près pour comprendre qu’il s’agit d’une montre à quartz : la masse oscillante qu’on devine derrière le cadran n’a qu’une fonction « utile » : nous distraire en faisant pivoter sur leur axe les deux chiffres arabes (9 et 3) sertis de diamants dont les couleurs diffèrent au recto comme au verso, en fonction de la couleur de l’or du boîtier. D’où le nom de baptême, espiègle et impertinent [quoique très pertinent], de cette New Retro : Double Jeu. On vous fait grâce des diamants qui soulignent l’architecture du boîtier : un rang, deux rangs, entièrement pavé, on joue comme on aime avec un grand sourire chic et précieux. Un coup de chapeau au créateur de cette petite merveille : Fawaz Gruosi, dont la postérité retiendra qu’il est sans doute un des hauts joailliers les plus imaginatifs de sa génération. En bon adapte du… double jeu, on peut ici vérifier qu’il est tout aussi doué pour la haute horlogerie et la technique horlogère…