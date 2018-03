Quand les lions viennent boire les heures et quand les friandises horlogères ont un goût néo-vintage : c’est l’actualité des montres en veille pascale

TINTIN : Une diagonale géopolitique soviéto-lunaire…

Il va bien falloir s’y faire : « Tintin », c’est aussi une marque de montres à part entière, comme Rolex ou Swatch. Dévoilée ces jours-ci par Moulinsart, la première collection de la marque compte 24 montres, qui rendent hommage tant à l’album Tintin au pays des Soviets (récemment colorisé au goût du jour) qu’aux aventures lunaires de Tintin, avec une jolie galerie de portraits des plus fameux personnages imaginés par Hergé (Tintin, bien sûr, Milou, Haddock, Tournesol, Dupont-Dupond, etc.). Des montres qui s’adressent, comme il se doit, aux amateurs de 7 à 77 ans : depuis presque 90 ans, c’est le « contrat » passé entre Tintin et ses lecteurs– et on ne s’en lasse pas. On reconnaîtra dans cette collection dédiée à la « ligne claire » l’influence belge des montres Ice-Watch (tailles, couleurs et matières, comme dans le Milou ci-dessous).

Détail amusant : sur fond d’étoiles luminescentes, la Terre de la montre qui rappelle les aventures lunaires de Tintin [n’oublions pas qu’il avait débarqué sur la Lune quinze ans avant les Américains] est en orbite autour du cadran grâce à l’aiguille des secondes. Les prix – contenus autour des 80-150 euros – ont également été positionnés dans l’univers d’Ice-Watch. Il n’y avait plus de montres « Tintin » dignes de ce nom depuis une quinzaine d’années : remercions Moulinsart d’avoir rendu à nos poignets le plus fameux des héros « dessinés » de l’imaginaire européen au XXe siècle (230 millions d’albums vendus dans le monde). Du pays des Soviets [il y a 90 ans, Tintin était le premier héros de l’anticommunisme et il avait déjà tout compris de l’oppression totalitaire] à la conquête spatiale, la diagonale géopolitique est parfaite…

CHANEL : Des disques sous une bulle léonine…

« C’était l’heure tranquille où les lions vont boire » (Victor Hugo, La légende des siècles). Chanel a choisi de les abreuver à la source du temps, avec une magistrale horloge Chronosphère dont il n’existera qu’une poignée d’exemplaires (série limitée de cinq pièces, lourdement tarifée – Chanel oblige !). Poursuivant son « année du Lion », Chanel a posé une sphère de verre sur un piédestal de lions en bronze : le mouvement mécanique de haute horlogerie (manufacturé par la maison L’Épée 1839) affiche l’heure et les minutes sur deux disques rotatifs superposés en coupole, en nous laissant deviner ses rouages et son barillet qui offre sept jours de réserve de marche sans remontage. Dans un registre à la fois très classique et très avant-gardiste, cette Chronosphère est un objet du temps très puissant, spectaculaire, épuré à l’extrême et un peu inattendu chez Chanel…