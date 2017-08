Quand Léon Trotski démode Christian Huygens et quand le vrai chic bombé détrône le faux chiqué de mode : c’est l’actualité des montres en mode pré-aoûtien

ZENITH : Le Trotski de la haute horlogerie a les bonnes vibrations…

Lesmarques horlogères suisses ont tellement abusé du mot « révolution » qu’on les croit plus tellement il s’agissait de bidonnages marketing et d’innovations sans intérêt. Pour une fois, cependant, on est tenté de prendre pour une révolution ce qui se passe chez Zenith, manufacture plus d’une fois et demi centenaire, tellement on devine dans la future Defy Lab – qui ne sera dévoilée publiquement qu’en septembre, mais dont nous offrons la primeur aux lecteur d’Atlan tic-tac – une révolution horlogère tout ce qu’il y a de plus authentique. Explication : depuis trois siècles et demi (environ 1670-1780), les mouvements horlogers fonctionnent sur les bases de principes physiques établis par Christian Huygens – soit à peu près un balancier et un ressort-spiral qui « tictaquent » au cœur de la montre.

La nouvelle montre Defy Lab ne fait plus « tic-tac » : elle vibre, à la cadence hallucinante de 15 Hz, soit 108 000 alternances par heure : six à sept fois la cadence d’une montre traditionnelle, pas loin de trente fois plus vite qu’un cœur humain. Cette vibration permet à la montre d’afficher une précision et une endurance qui font de la Defy Lab de Zenith la montre la plus précise au monde pendant des jours et des jours, mais aussi, grâce aux matériaux très avancés qui sont au cœur de ce mouvement, la montre de série la plus insensible aux perturbations thermiques et magnétiques qui font enrager les horlogers depuis trois ou quatre siècles. Mieux encore : le boîtier lui-même est taillé dans un matériau hautement technologique mis au point par le laboratoire de R&D de l’horlogerie LVMH : il s’agit d’un bloc d’aeronith, un composite d’aluminium trois fois plus léger du titane tout en étant plus résistant, et même 10 % plus léger que la fibre de carbone. Plus high-tech, tu meurs ! C’est une « révolution dans la révolution ». Ne dites à Julien Tornare, le nouveau jeune CEO de Zenith, qu’il est le Trotski de la haute horlogerie : il ne l’a pas encore avoué à Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH ! Le vrai luxe horloger, comme toujours, c’est la très haute technicité associée à la fidélité aux codes esthétiques du classicisme horloger…

LIP : La petite Française dont le nom ambitionne les hauteurs…

Un zeste de simplicité dans un cocktail de sobriété néo-classique : les trois lettres de Lip renouent avec la tradition de la grande horlogerie française. Il y a environ quarante ans, Lip représentait l’image internationale de cette tradition, mais la coalition toxique d’intérêt syndicaux dévoyés, d’illusions idéologiques et d’opportunismes politiques circonstanciels ont abattu cette maison, qui a plutôt survécu pour le pire que pour le meilleur. Récemment reprise en main, la marque s’offre un nouveau printemps, dont cette Himalaya – réinterprétée en 29 mm – porte le témoignage convaincant : boîtier modeste, cadran sobre à trois chiffres et trois aiguilles pour quatre mots qui resitue le cœur de la France horlogère à Besançon, un joli bracelet en cuir et une marque prestigieuse. Essayez donc de trouver eux pour moins de 190 euros ! Le nouveau luxe horloger, c’est désormais la simplicité élégante alliée à l’accessibilité…