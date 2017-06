Quand Gabrielle tend les bras pour tirer l’aiguille et comment vingt-quatre Aliens ont débarqué sur cette planète : c’est l’actualité des montres sans décalage horaire

MB&F : Un concept mécanique radicalement « aliéné »…

La presse mainstream n’a pas encore osé vous en parler, mais les premiers émissaires de la grande Alien Nation – celle des « envahisseurs » – sont déjà parmi nous. Ils viennent de débarquer de ce qu’on soupçonnait bien d’être un vaisseau spatial, mais que les médias affectaient de ne prendre que pour une montre : la fameuse Horological Machine n° 6 de la marque MB&F, laboratoire créatif ouvert en Suisse par une équipe visiblement en phase avec quelques civilisations extra-terrestres. Regardez attentivement cet objet du temps prévu pour se poser sur le poignet : entre les « bulles » qui affichent les heures et les minutes sous leur dôme de verre saphir, vous allez repérer le pilote à son poste de commandement.

À droite, vous distinguez le crâne et le torse de son navigateur. Quatre autres de ces Aliens en or blanc se dissimulent autour du mécanisme de la montre la plus déjantée de l’année. Disruptive par son concept totalement inusitésur le plan architectural (un dôme central, des hémisphères cardinaux, des turbines apparentes, etc.). Rupturiste par son mouvement de haute mécanique capable de s’effacer sous le « capot » rétractable du dôme central. On sent que l’équipe créative de Maximilian Büsser (le « MB » du nom de la marque) a pris un immense plaisir à cette récréation stylistique sous influence ludico-horlogère, aussi amusante de jour que de nuit, quand tout s’illumine. Il n’y a pour l’instant que quatre de ces HM6 Alien Nation dans le radar des amateurs, soit 24 Aliens déjà lâchés sur cette planète. Que fait le gouvernement d’Emmanuel Macron ?

ROLEX : L’intelligence d’une sobriété parfaitement maîtrisée…

Après tout, la Lune n’est qu’une grosse météorite satellisée autour de notre globe terrestre : Rolex en a pris acte en taillant la Lune de sa Cellini Moonphase dans une vraie météorite, tombée sur cette Terre voici des éternités. On voit ainsi la Lune étirer ses évolutions (ses « phases »)pendant tout un mois lunaire, autour d’un large disque émaillé de bleu et semé d’étoiles d’argent. Chacunpourra admirer dans cette montre non seulement cette majestueuse « phases de lune », mais aussi la sobriété très travaillée d’un cadran qui affiche également la date par un calendrier circulaire. On admirera au passage la bonne idée des index en or très effilés, qui savent interrompre leur danse pour laisser sa place à la minuterie disposée autour du cadran. Le tout dans un boîtier en or rose de 39 mm (pile ce qu’il faut pour ne pas trop en faire au poignet), avec une lunette finement cannelée et gentiment bombé, et, surtout, un mouvement automatique qui pousse la précision jusqu’à ne se permettre que deux secondes d’écart maximum par jour. La grande classe en toute discrétion ! Si vous dit que cette Cellini est aujourd’hui la plus élégante de toutes les montres de l’offre Rolex, croyez-le, mais attendez-vous tout de même à payer au prix fort cette réussite cossue…