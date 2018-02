Quand les couronnes deviennent des réacteurs et quand il faut s’équiper pour le grand frisson basque : c’est l’actualité des montres qui témoignent du génie français

BRISTON : Un style très français dans le goût vintage…

Les horlogers français ont du talent : démonstration avec Briston, jeune marque lancée il y a cinq ans par Brice Jaunet, un professionnel de la montre passé par les grandes marques suisses. Les montres Briston sont désormais distribuées dans une cinquantaine de pays à travers le monde (120 points de vente en France). La nouvelle collection Clubmaster Sport témoigne de cette excellence, avec un style très typé propre à Briston : boîtiers « coussin » très harmonieux en 42 mm, soit en acier, soit en acétate de cellulose (le matériau de nos lunettes, qui a l’avantage d’être léger et très agréable à porter), « cadrans » dans le goût vintage des chronographes deux compteurs de l’âge d’or (années 1940-1960), bracelets interchangeables genre NATO en nylon (beaucoup de couleurs), mouvements électroniques pour la précision et, enfin, prix intelligents (autour des 300 euros).

Difficile de trouver mieux sur le marché : les jeunes horlogers français ont du génie !

PHENOMEN : Une avancée sans équivalent dans la haute mécanique…

Les horlogers français sont pleins d’idées, surtout les créateurs qui se lancent à présent sur le marché. Venue en partie des bureaux de design automobile et, pour l’autre partie, des bureaux d’étude horlogers, l’équipe de lancement de Phenomen a choisi d’exprimer sa singularité en créant un nouvel affichage de l’heure (ci-dessus) dans un boîtier futuriste. Ambiance ovni intergalactique pour le fuselage de ce boîtier très travaillé, dont les deux couronnes de remontage (en haut de la page) font figure de réacteur. Le titane de ce boîtier aérodynamique le rend très léger en dépit de ses dimensions (47 mm de longueur pour 42 mm de largeur et 17 mm d’épaisseur). La lecture de l’heure est originale en même temps que très ergonomique, avec une aiguille des heures et une aiguille des minutes qui défilent sur des « arcs » en se repositionnant au début de chaque heure. Raffinement mécanique qui est un clin d’œil pour les amateurs : le balancier de la montre (ce qui fait « tic-tac » et qui règle la précision de la montre) a été déporté sur le haut de la montre, côté cadran, et suspendu à un bras qui permet d’en admirer les finitions. Certes, le prix (autour des 60 000 euros) n’est pas câlin, mais il correspond aux niveaux habituels des montres suisses de ce segment de marché : porteuses d’émotions fortes, ces montres de haute mécanique créative sont généralement le fruit de longs et coûteux développements. Sans prétendre à un Swiss Made qu’elle mériterait largement (puisque bon nombre de ses composants sont réalisés dans les ateliers suisses et parce qu’elle témoigne d’une « intelligence » mécanique très suisse), la nouvelle Axiom de la nouvelle marque Phenomen est assemblée à Besançon, la capitale française de la belle montre. C’est la montre de très haute horlogerie tricolore la plus avancée depuis deux ou trois générations : les horlogers français ont du génie !