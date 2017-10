Quand les biomécanoïdes re-sculptent les heures et quand les morts viennent relancer les vivants : c’est l’actualité des montres avant la fête des morts…

STROM : L’art bizarre de la sculpt’heure horlogère…

« HR » Giger (1940-2014), qui détestait son prénom Hans Rüdi, est un des plus fameux artistes contemporains de la Suisse. S’il est célèbre pour avoir inventé la terrifiante créature dd la série des films Alien de Ridley Scott[ce qui lui vaudra un Oscar à Hollywood], il s’impose par une œuvre graphique dominée par d’hallucinantes créatures biomécanoïdes, hanté par les grandes légendes de l’imaginaire européen, à l’interface précise entre la chair, la mécanique et la métaphysique. Il était qu’une montre suisse rende hommage à ce maître et c’est son admirateur et ami l’horloger Daniel Strom qui s’en est chargé, avec la montre « In Memoriam HR Giger » de sa collection Agonium – des montres qu’on a déjà repérées au poignet de Johnny Hallyday. Une montre mécanique un peu bizarre, avec son boîtier en argent coulé, poli et sculpté comme un fétiche fantastique, sa couronne de remontage en tête de mort et son cadran inspiré par la couverture imaginée par Giger pour un des plus célèbres albums de la pop culture musicale (Brain Salad Surgery, d’Emerson Lake & Palmer, 1973).

On retrouve sur les sculptures de la carrure les créatures biomécanoïdes chères à l’artiste, dans le respect de son esthétique teintée de style steampunk. Les bikers quiquagénaires qui enfourchent tous les week-ends leur Harley-Davidson vont adorer ce lingot d’argent massif, qui est tout de même facturé dans les 16 000 euros et dont il ne sera réalisé qu’une centaine d’exemplaires…

RJ-ROMAIN JEROME : Les diamants d’une icône rétro-nostalgique…

Un peu de tendresse dans un monde de brutes biomécanoïdes (voir ci-dessus) : alors qu’il nous avait habitué à un style plus techno-industriel, renforcé par la rouille de ses montres Titanic et soumis au sable de la poussière rapportée de la Lune, l’horloger suisse RJ-Romain Jerome s’intéresse soudain à un univers plus féminin, celui d’Hello Kitty, la petite héroïne pop culturelle, véritable icône du lifestyle contemporain, qui accompagne tant de petites filles et aujourd’hui de femmes depuis les années 1970. Cette friandise rétro-nostalgique est une vraie montre de haute horlogerie suisse, par sa mécanique comme par ses finitions : elle s’offre même un précieux « collier » de diamants puisque, comme l’indique la devise d’Hello Kitty, « on n’a jamais trop d’amis » – et chacun sait depuis Marilyn Monroe que les diamants sont « les meilleurs amis des filles ». Pas si nunuche que ça, cette chère hello Kitty ! Il n’y aura que 76 montres (Hello Kitty est née en 1976) dans cette série, dont le prix frôlera tout de même les 13 000 euros (10 000 euros sans les diamants de l’amitié intergénérationnelle)…